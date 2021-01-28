تكنولوجيا: Razer تُدخل تقنية HyperPolling لتعظيم قدرات فأرة الألعابRazer Viper 8KHz الأسرع عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الفأرة Razer Viper 8KHzالجديدة أول فأرة لألعاب الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم مجهزة بمعدل تردد حقيقي يبلغ 8000 هرتز.

أعلنت Razer™ -العلامة التجارية الرائدة عالمياً التي تركز على المولعين بالألعاب- عن إدخالها تقنية HyperPolling الجديدة الخاصة بها، والتي تظهر لأول مرة في الفأرة Razer Viper 8KHz الجديدة وهي أول فأرة لألعاب الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم بمعدل تردد حقيقي يبلغ 8000 هرتز. تتجاوز تقنية HyperPolling )أو معدل الاقتراع الفائق) من Razer معدل التردد القياسي في الصناعة البالغ 1000 هرتز وذلك بمعدل تردد حقيقي يبلغ 8000 هرتز للأداء بسرعات توازي سرعة التفكير، وهي بذلك تستهل حقبة جديدة من معدلات سرعة الاستجابة في الألعاب مع السرعة والموثوقية.

تدعم معظم أنواع فأرة الألعاب العالية المستوى حالياً معدلات التردد التي تصل إلى 1000 هرتز وبينما تركز الشركات المُصَنِّعة على جعل الفأرة أكثر دقة وأسرع استجابة، لم يولَ التردد الذي تُنقل من خلاله بيانات النقر والموضع إلى الكمبيوتر اهتماماً كبيراً. مع زيادة سرعة أجهزة الكمبيوتر وارتفاع معدلات تحديث الشاشات، تقضي معدلات التردد العالية على التعثرات الدقيقة المزعجة مما يؤدي إلى تحسين أداء اللعب بشكل كبير عندما يكون مجرد جزء من الثانية هو العامل الحاسم الذي يمثل الفرق بين الفوز أو الخسارة.

قال ألفين تشيونج، النائب الأول لرئيس وحدة أعمال الملحقات الخاصة بشركة Razer: “يمثل زمن الانتقال مشكلة عالمية تتجاهلها العديد من الشركات حيث ركزت الشركات لفترة طويلة جداً على زيادة مجال النقطة لكل بوصة. وعلى عكس مزايا النقطة لكل بوصة، فإن زمن الانتقال المنخفض يفيد الجميع بدايةً من اللاعبين العاديين إلى المحترفين من خلال استثقطاع الأجزاء المهمة من الثانية من وقت التفاعل الإجمالي”. كما أضاف: “أثناء عملية الاختبار والتطوير التي أجريناها مع مجموعة كبيرة من اللاعبين التنافسيين وعشاق استخدام الفارة، أبلغ الكثيرون عن تجربة ألعاب أكثر سلاسةً واستجابةً بشكل ملحوظ عند استخدام تقنية HyperPolling الموجودة في فأرة ألعاب الرياضات الإلكترونية Viper 8KHz الجديدة”.

8 مرات أسرع على الأقل – علم يدعم سرعتها

معدل التردد هو التردد الذي يرسل به الجهاز البيانات إلى الكمبيوتر، ويبلغ معيار التردد في الصناعة 1000 هرتز (1000 مرة في الثانية). تستخدم تقنية HyperPolling من Razer متحكم USB دقيقاً عالي السرعة لتجاوز هذا المعيار بمعدل تردد حقيقي يبلغ 8000 هرتز، مما يتيح لفأرة Viper 8KHz إرسال ما يصل إلى ثمانية أضعاف من البيانات في كل ثانية، ومن ثم فهو يقلل بشكل فعال من زمن تأخير الإدخال من 1 مللي ثانية إلى 1/8 جزء من المللي ثانية.

ترسل تقنية HyperPolling من Razer المزيد من البيانات المحدثة لتتناسب بشكل أفضل مع معدل التحديث السريع للشاشة. ونتيجة لذلك، يكون التأخير بين التقرير الأخير وعرض إطار الشاشة أقل زمنياً بكثير عند مقارنته بمعدل التردد القياسي البالغ 1000 هرتز، مما ينتج عنه سلاسة المواضع وحداثة للمؤشر.

تقلل معدلات التردد العالية من تأخير الإدخال مما يُحد من التعثرات الدقيقة والقفزات المفاجئة في موضع المؤشر ومن ثم يؤدي إلى أن يتحرك المؤشر بشكل دقيق وسلس على الشاشة. لا توفر تقنية HyperPolling من Razer زمن انتقال سريع للنقر فحسب، بل تحافظ أيضاً على التباين بين النقرة والنقرة إلى أدنى حد ممكن مما يجعلها متفوقة على تقنيات الألعاب الرائدة الأخرى.

صرح “طارق” شيليك، نجم لعبة CS:GO Evil Geniuses قائلاً: “هذه التكنولوجيا مثالية للألعاب التي تتطلب دقة عالية واستجابة مثل CS: GO“. ووافق نيكولاي “نيكوبيبي” نيكولوف محترف لعبة Dota2 team Alliance على ذلك قائلاً: “يمكنني فوراً التمييز بين السرعات بتردد 1000 هرتز و8000 هرتز”.

اكتسح المنافسة مع فأرة Viper 8KHz

فأرة Viper 8KHz هي أول ملحق طرفي من Razer مجهز بتقنية HyperPolling؛ إذ يجمع بين 3 ابتكارات رئيسية في جهاز واحد لإنشاء أسرع فأرة ألعاب تنافسية على مستوى العالم. توفر مفاتيح الفأرة الضوئية من الجيل الثاني من Razer والمستشعر البصري Razer Focus+ مع تقنية HyperPolling، فأرة ألعاب ذات سرعة ودقة واستجابة لا مثيل لها.

جرى تحسين مفاتيح الفأرة الضوئية من الجيل الثاني من Razer من خلال التغذية الراجعة اللمسية الكثيرة، مما يجعل كل نقرة تبدو أكثر إرضاءً من ذي قبل. مع إلغاء الحاجة إلى تأخير الارتداد المستخدم في المفاتيح الميكانيكية التقليدية، يُستكمل هذا التشغيل السريع للغاية باستخدام تقنية HyperPolling التي توفر زمن انتقال منخفض للإدخال مما يساعد اللاعبين في تحقيق تلك المستويات الاحترافية لأوقات التفاعل. صُممت مفاتيح الفأرة الضوئية من الجيل الثاني من Razer الفائقة السرعة والمتينة لتدوم حتى 70 مليون نقرة.

يتمتع المستشعر البصري Razer Focus+ بدقة وضوح رائدة في الصناعة تصل إلى 99.6٪؛ لذلك يجري تتبع أفضل الحركات باتساق. من خلال الوظائف الذكية الفريدة للمستشعر إلى جانب تقنية HyperPolling من Razer، يمكن للاعبين تتبع المؤشر بشكل فائق السلاسة وخالٍ من التعثرات للحصول على مستوى حاد من الدقة عند توجيه الطلقات إلى الرأس لتحقيق الفوز الحاسم في الألعاب.

أداء من الدرجة الأولى. الانتباه إلى جميع التفاصيل.

جرى دمج هذا الأداء والتقنية الرائدين في هيكل استثنائي متين يزن 71 جراماً فقط. جُهِّزت فأرة Viper 8KHz بأقدام مصنوعة من التيفلون بنسبة 100٪ لتعزيز الانزلاق السلس، كما تضم كابلاً SpeedFlex خالياً من العوائق لتعزيز السحب السلس وتقليل معدلات الاحتكاك.

من خلال منصة Razer Synapse 3، يمكن للاعبين إعادة ربط الأزرار الثمانية القابلة للبرمجة وتعيين وحدات الماكرو أو الوظائف الثانوية وحفظ جميع تكوينات ملف التعريف على ذاكرة فأرة Viper 8KHz المتقدمة المدمجة. مع تخزين ما يصل إلى خمسة ملفات تعريف داخل الذاكرة المدمجة، يتمتع المستخدمون بالوصول الفوري إلى إعداداتهم الشخصية أينما كانوا.

وكترقيةٍ أكثر من رائعة عن سابقتها، تضم فأرة Viper 8KHz معظم ابتكارات Razer التكنولوجية لتحقيق مستوى متميزاً من الأداء دون استثناء.

نُبذة عن فأرة VIPER 8KHz

معدل تردد حقيقي يبلغ 8000 هرتز (0.125 مللي ثانية)

مستشعر بصري Razer Focus + حقيقي يبلغ 20,000 نقطة لكل بوصة

+ حقيقي يبلغ 20,000 نقطة لكل بوصة حتى 650 بوصة في الثانية ( IPS )/ سقوط حر حتى 50/ دقة بنسبة 99.6٪ وهي الأفضل على مستوى الصناعة

)/ سقوط حر حتى 50/ دقة بنسبة 99.6٪ وهي الأفضل على مستوى الصناعة جرى تقدير عمر مفاتيح الفأرة الضوئية من الجيل الثاني من Razer ™ بما يصل إلى 70 مليون نقرة

™ بما يصل إلى 70 مليون نقرة تصميم استثنائي بارع حقيقي مع مقابض جانبية مطاطية متكاملة فائقة التحمل

أقدام فأرة مصنوعة من مادة التيفلون بنسبة 100٪

عجلة تمرير لمسية من الفئة المخصصة للألعاب

تعديل الحساسية بسرعة (المراحل الافتراضية: 400/800/1600/2400/3200)

تخزين سحابي هجين وذاكرة مدمجة (4+1 ملفات تعريف)

إضاءة Razer Chroma™ RGB مع 16.8 مليون خيار لون حقيقي قابلاً للضبط

مع 16.8 مليون خيار لون حقيقي قابلاً للضبط 7+1 أزرار قابلة للبرمجة

التخصيص المتقدم لمسافة الاستجابة عند الرفع/ الإنزال

تمكين منصة Razer Synapse 3

3 كابل Speedflex 1.8 م/ 6 أقدام

1.8 م/ 6 أقدام 126.73 ملم/ 4.99 بوصة (الطول) × 57.6 ملم/ 2.27 بوصة (العرض) × 37.81 ملم/ 1.49 بوصة (الارتفاع)

الوزن التقريبي: 71 جم/ 2.5 أونصة (باستثناء الكابل)

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع هنا.

السعر وأماكن البيع

79.99 دولاراً أمريكياً/ 89,99 يورو حسب سعر التجزئة المقترح من الشركة المُصَنِّعة

Razer.com والموزعين المعتمدين: 28 يناير 2021

أصول المنتج

لمجموعة المواد الصحافية الخاصة بفأرة Razer Viper 8KHz، يُرجى الاطلاع هنا.

نبذة عن شركة

تُعد Razer™ العلامة التجارية العالمية الرائدة للاعبين

العلامة التجارية بشكل ثعبان ذي ثلاثة رؤوس هي أحد الشعارات المميزة والأكثر شهرة في أوساط الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم. بفضل قاعدة المعجبين المنتشرين في جميع القارات، صممت الشركة وابتكرت أكبر نظام أجهزة وبرمجيات وخدمات في العالم مع التركيز على متطلبات مستخدمي الألعاب الإلكترونية.

من بين أجهزة التي حازت على جوائز نجد الملحقات الفرعية عالية الأداء المُستخدمة في الألعاب الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول للألعاب Blade .

إن منصة برمجيات التي تضم 100 مليون مستخدم تحتوي على Razer Synapse (منصة مخصصة لإنترنت الأشياء)، وRazer Chroma RGB (نظام تكنولوجيا الإضاءة الخاص بتقنية RGB)، وRazer Cortex (منصة إطلاق وتحسين الألعاب).

فيما يتعلق بالخدمات، تُعد Razer Gold أحد أضخم مزودي خدمات الائتمان الافتراضية للاعبين في العالم، أما نظام تكنولوجيا المالية (Razer Fintech) فتعدّ أكبر شبكات سداد رقمية من خارج الإنترنت إلى الإنترنت في منطقة جنوب شرق آسيا.

تأسست في 2005 ولديها مقران رئيسيان في مدينة ارفين (كاليفورنيا) وسنغافورة، ولديها 17 مكتبًا حول العالم وتُعرف بأنها العلامة التجارية الرائدة لدى مستخدمي الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين. شركة مدرجة في بورصة هونج كونج، رمز التداول: 1337).

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