تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق GALAXY Z FOLD 3 في مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات اليوم عن خطط سامسونج لإطلاق هاتف GALAXY Z FOLD 3 في حدث يعقد في شهر مايو.

بدأت شركة سامسونج بالفعل في تطوير إصدارها القادم من سلسلة هواتف GALAXY Z FOLD، ولقد قدمت العملاق الكوري هاتفGalaxy Z Fold 2 خلال شهر أغسطس من العام الماضي، واليوم تؤكد أحدث التقارير التي جاءت من كوريا على أن سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Z Fold 3 في وقت أقرب هذا العام.

ولقد جاء إصدار سامسونج السابق من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 2 بتحسينات كبيرة في تصميم فواصل الشاشة، والتصميم المرن والمميزة بكفاءة أعلى للشاشة، ومن المقرر أن تقدم الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بتحسينات جديدة.

كما يؤكد التقرير الذي نشر في كوريا على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold 3 بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق، كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بكاميرة تحاكي تصميم الكاميرة المميزة لسلسلة Galaxy 21، أيضاً تأتي الشاشات الداخلية والخارجية للإصدار الجديد بأبعاد أكبر.

أيضاً تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن الإصدار القادم من الهواتف القابلة للطي يأتي دون نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888 وشاشة QXGA بدقة 2048 في 1536 بيكسل، مع معدل تحديث 120Hz.

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