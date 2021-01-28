«المصرية للاتصالات» تحصد لقب أسرع إنترنت أرضي في شمال أفريقيا في 2020

الشارقة - اميمة ياسر - كتب : ضياء السقا

حصلت الشركة المصرية للاتصالات «WE»، على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال إفريقيا للربعين الثالث والرابع من عام 2020 للوصول إلى متوسط سرعات إنترنت تصل إلى 32.66 ميجابايت في الثانية، وفقًا لشركة Ookla.

وقالت المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم «إن الجائزة تؤكد حرص الشركة على دعم التحول الرقمي في مصر من خلال استثماراتها المستمرة في تطوير وتحديث بنيتها التحتية».

وأضافت الشركة أنها ضخت استثمارات كبيرة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية.

وتابعت المصرية للاتصالات أن ذلك أتى بجانب التوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN وكابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.

وأشارت الشركة أن تلك الجهود ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة من الأفراد والشركات عن طريق تمكين الشبكة من استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة مرور البيانات وتوفير أفضل سرعة للإنترنت الأرضي الثابت .

وعلق عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: «إن حصولنا على هذا اللقب يأتي تتويجًا لجهود كبيرة ومتواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات الإنترنت في مصر«.

وأضاف: «فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في ظل ظروف استثنائية وتحديات كبيرة واجهها العالم بسبب أزمة كورونا وما صاحبها من زيادة غير مسبوقة في الطلب على خدمات الإنترنت».

وتعد شركة «Ookla» رائدة عالميًا في قياس سرعات الإنترنت وتقييمها، وتستند تقييماتها إلى تحليل دقيق للاختبارات التي يديرها المستخدمون والمعروفة بأسم «speed test».