HPE Cray EX يصنف بين أسرع الحواسيب في العالم

دبي - يزن راشد - من المفترض أن يُصنف الحاسوب العملاق الجديد المسمى HPE Cray EX في مدينة (شايان) Cheyenne بولاية (وايومنغ) Wyoming من بين أسرع الحواسيب العملاقة في العالم.

ويساعد الحاسوب العملاق في دراسة الظواهر، بما في ذلك تغير المناخ والطقس القاسي وحرائق الغابات واندلاع العواصف الشمسية التي يمكن أن تهدد النظام العالمي لتحديد المواقع.

وفازت شركة (هيوليت باكارد) Hewlett Packard Enterprise بالمناقصة لتقديم الجهاز الذي تتراوح قيمته بين 35 و 40 مليون دولار لمركز الحوسبة الفائقة في شايان، حسبما أعلن المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي NCAR.

ويأتي تمويل النظام من مؤسسة العلوم الوطنية NSF، ويتم تمويل مركز وايومنغ للحوسبة الفائقة التابع للمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي NWSC من مؤسسة العلوم الوطنية وولاية وايومنغ من خلال اعتماد لجامعة وايومنغ.

وبحسب المعلومات، سيكون الحاسوب العملاق HPE Cray EX عبارة عن نظام 19.87 بيتافلوب، مما يعني أن قادر نظريًا على إجراء ما يقرب من 20 كوادريليون عملية حسابية في الثانية.

ويعني ذلك أن الحاسب العملاق الجديد أسرع بمقدار 3.5 مرة من الجهاز الحالي في مركز وايومنغ للحوسبة الفائقة المسمى Cheyenne.

وستكون السرعة القصوى للآلة الجديدة في الثانية مكافئة تقريبًا لكل رجل وامرأة وطفل على هذا الكوكب يحل معادلة واحدة كل ثانية لمدة شهر.

ويمكن لهذه القوة الحسابية إجراء بعض عمليات المحاكاة الأكثر تعقيدًا حتى الآن للأحداث الطبيعية الواسعة النطاق التي يتأثر بها الإنسان.

وبحسب المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، فمن المفترض أن يصنف الحاسوب العملاق ضمن أسرع 25 حاسوبًا عملاقًا في العالم بعد أن يتم تثبيته هذا العام، ويبدأ تشغيله بأوائل عام 2022.

وقال مدير المركز، (إيفريت جوزيف) Everette Joseph، في بيان صحفي: يدعم الحاسب البحث الأساسي بطرق تؤدي إلى تنبؤات أكثر تفصيلاً وفائدة للعالم من حولنا، مما يساعد في جعل مجتمعنا أكثر مرونة في مواجهة الكوارث المتزايدة التكلفة والمساهمة في تحسين صحة الإنسان ورفاهه.

واستخدم أكثر من 4000 شخص من مئات الجامعات والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء العالم مركز وايومنغ للحوسبة الفائقة التابع للمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي منذ افتتاحه في عام 2012.

ويعد الحاسب العملاق الحالي للمنشأة، المسمى Cheyenne، أسرع بثلاث مرات من سابقه، الذي يُطلق عليه اسم Yellowstone.

ويعقد المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي NCAR مسابقة على مستوى الولاية لأطفال المدارس في وايومنغ لاقتراح اسم للنظام الجديد.