شحنات الهواتف الذكية من أبل تسجل مستويات قياسية

دبي - يزن راشد - قفزت شحنات الهواتف الذكية لشركة آبل بنسبة 22 في المئة لتسجل مستويات قياسية في الربع الرابع، مما يجعلها أكبر بائع في العالم، في حين تراجعت شحنات هواوي مع سريان العقوبات الأمريكية.

واستفادت أجهزة آبل الأولى الداعمة لشبكات الجيل الخامس من الطلب على الترقيات، خاصة في الصين، إلى جانب استفادتها من العدد الموسع من النماذج والمظهر الجديد لتشكيلةiPhone 12.

وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث IDC أن شحنات الهواتف الذكية بلغت 90.1 مليون هاتف، وهو رقم قياسي بالنسبة لأي ربع، مما يمنحها حصة في السوق العالمية تبلغ 23.4 في المئة.

وقالت (نيكول بينج) Nicole Peng، التي تتعقب سوق الهواتف الذكية في الصين في شركة أبحاث السوق Canalys: اغتنمت آبل الفرصة المثالية في الصين للاستحواذ على حصة هواوي فيما يتعلق بفئة الهواتف الرائدة، حيث تعاني هواوي من أن المعروض غير كافٍ، وذلك بالرغم من أن الطلب على العلامة التجارية لا يزال موجودًا.

وتأتي البيانات في أعقاب إعلان شركة آبل عن مبيعات ربع سنوية قياسية في العطلات، حيث تجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار للمرة الأولى.

وارتفعت المبيعات في الصين الكبرى، التي تشمل هونج كونج وتايوان، بنسبة 57 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي (تيم كوك) لوكالة رويترز: كان لدينا اثنان من أفضل ثلاثة هواتف ذكية مبيعًا في الصين، مضيفًا أن المطورين على وجه الخصوص قد حققوا رقماً قياسياً على الإطلاق في الصين.

وكما هو الحال غالبًا في الربع الرابع عندما تطلق منتجات جديدة، احتلت آبل المركز الأول من سامسونج.

وشهدت الشركة الكورية الجنوبية زيادة بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي إلى 73.9 مليون جهاز، مما منحها حصة سوقية بلغت 19.1 في المئة.

ومن غير المستغرب أن تكون شركة هواوي هي الأكثر معاناة، حيث تراجعت الشحنات بنسبة 42.4 في المئة لتصل إلى 32.3 مليون.

وتعرضت القوة التكنولوجية الصينية للمشاكل بعد أن أدرجتها الإدارة الأمريكية السابقة في القائمة السوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما منع الشركات الأجنبية من تزويدها بالأجزاء الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات.

وتجري هواوي الآن محادثات في مراحلها المبكرة لبيع علامتها التجارية المتميزة للهواتف الذكية P و Mate، وهي خطوة قد تشهد خروج الشركة في النهاية من صناعة الهواتف الذكية المتطورة.

ووفقًا لشركة IDC، فإن هواوي تحتل الآن المرتبة الخامسة مقارنة بالمرتبة الثانية التي كانت قد حصلت عليها قبل ربعين فقط.

لكن شركتي الأبحاث Counterpoint و Canalys، اللتين أصدرتا أيضًا بيانات اليوم الخميس، وضعتا هواوي في المرتبة السادسة، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي تراجعت فيها عن المراكز الخمسة الأولى في تصنيفها.

وشهدت شركة شاومي الصينية، البائع الثالث، ارتفاع شحناتها بنسبة 32 في المئة، بينما ارتفعت شحنات شركة أوبو، التي تحتل المرتبة الرابعة، بنسبة 10.7 في المئة، وذلك وفقًا لمؤسسة IDC.