كلمات مرور iCloud تصل إلى ويندوز عبر إضافة كروم

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة آبل إصدارًا جديدًا من iCloud لنظام التشغيل ويندوز 10، مما يسهل عملية إدارة كلمات المرور بالنسبة للمستخدمين المحاصرين بين آبل ومايكروسوفت.

وبناءً على ملاحظات إصدار التحديث، يبدو أن آبل تقدم إضافة iCloud Passwords المصممة لمتصفح كروم في قائمة الميزات الجديدة، مما يسمح باستخدام كلمات مرور سلسلة مفاتيح iCloud عبر أجهزة ويندوز.

ويضيف التحديث دعمًا لإضافة كلمات مرور iCloud‌ لمتصفح جوجل كروم، وبعد تثبيت الإصدار 12 من ‌iCloud‌ لنظام التشغيل ويندوز عبر Microsoft Store، يظهر قسم جديد لكلمات المرور في التطبيق يحمل شعار ‌سلسلة مفاتيح iCloud.

وعند محاولة استخدام الميزة، فإن تطبيق ‌iCloud‌ يطالب المستخدمين بتنزيل إضافة كروم، لكن الإضافة معطلة والنقر للتثبيت يؤدي إلى صفحة ويب معطلة.

ولا يؤدي البحث في سوق كروم الإلكتروني عن الإضافة إلى ظهور أي شيء، ويبدو أن آبل ربما أطلقت تحديث iCloud لنظام ويندوز قبل الأوان قليلاً.

وهناك خيار جديد لمزامنة كلمات المرور عند فتح التطبيق، ويؤدي تحديد المربع إلى ظهور مطالبة بتسجيل الدخول، إلى جانب طلب المصادقة الثنائية.

ووفقًا لصفحة دعم آبل، تحتاج إلى تشغيل المصادقة الثنائية حتى يتمكن حسابك من الوصول إلى الميزة، التي ربما تكون اختيارًا جيدًا لأنك، من الناحية النظرية، تقوم بمزامنة جميع كلمات المرور الخاصة بك.

ومن المحتمل أن يكون هذا خطأ يتم معالجته في المستقبل القريب، ويبدو أنه عندما يعمل، يمكن لمستخدمي ويندوز الوصول إلى كلمات مرور ‌سلسلة مفاتيح iCloud الخاصة بهم عبر أجهزة ويندوز من خلال متصفح جوجل كروم.

وإذا كنت لا تستطيع الانتظار، يمكنك دائمًا التبديل إلى مدير كلمات المرور المخصص، لكن عملية نقل جميع كلمات المرور الخاصة بك مزعجة إذا كنت تستخدم سلسلة مفاتيح iCloud.

ويمثل وصول سلسلة مفاتيح iCloud إلى متصفح كروم المرة الأولى التي تظهر فيها ميزة إدارة كلمة المرور خارج جهاز ماك، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة منها إلى أقصى حد.

وليس من الواضح ما إذا كانت آبل تقدم هذه الإضافة لأجهزة ماك في المستقبل أيضًا، ويبدو في الوقت الحالي أنها تقتصر على ويندوز لتسهيل حياة كثير من الأشخاص الذين يستخدمونها عبر أجهزة آيفون أو آيباد.