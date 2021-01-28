تكنولوجيا: WhatsApp يجلب قريباً ميزة التحقق بالبصمة أو التعرف على الوجه لربط جهاز أخر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب تطبيق WhatsApp قريباً للمستخدمين ميزة التحقق بالبصمة أو التعرف على الوجه قبل مسح رمز QR بالهاتف لربط جهاز أخر بحساب المستخدم.

أعلنت شركة الفيس بوك في بداية هذا الشهر عن دفع سياسة خصوصية جديدة لمستخدمي تطبيق الواتس اب، والتي ستؤدي إلى مشاركة بيانات المستخدمين مع الفيس بوك، ولقد أثار هذا الإعلان الكثير من الجدل بين مستخدمي تطبيق الواتس اب، مما دفع شركة الفيس بوك تأجيل تطبيق السياسة الجديدة لمد 3 أشهر.

واليوم تستعد شركة الفيس بوك لتعزيز معايير الحماية والآمان في حسابات مستخدمي تطبيق الواتس اب عن طريق إضافة ميزة التحقق بالبصمة أو التعرف على الوجه قبل مسح رمز QR عند ربط حساب المستخدم على الهاتف بجهاز أخر أو عبر المتصفح.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر تقرير نشر في Android Authority، والذي أوضح أن ميزة التحقق والتوثيق الجديدة ستضيف معايير أعلى من الآمان والحماية لمنع إستخدام أي شخص أخر حساب WhatsApp عبر المتصفح أو جهاز الحاسب.

يذكر أن شركة الفيس بوك قد أكدت في وقت سابق على أن بيانات المستخدمين في تطبيق WhatsApp لن يتم مشاركتها مع أي طرف أخر، أيضاً من المقرر أن تضاف ميزة التحقق للتطبيق خلال الأسابيع المقبلة.

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