تكنولوجيا: Honor تؤكد الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية تأتي بخدمات جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة Honor في تصريحات رسمية اليوم على أن الإصدارات القادمة من هواتف وأجهزة الشركة تنطلق بخدمات جوجل.

أثيرت الكثير من التساؤلات بعد إنفصال Honor عن هواوي حول إمكانية دعم أجهزة الشركة القادمة بخدمات جوجل، واليوم يؤكد الرئيس التنيفذي بشكل رسمي على دعم الجيل القادم من أجهزة الشركة بخدمات جوجل.

ولقد أكد George Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Honor على أن إنفصال الشركة عن هواوي يزيل العقبات التي قد تعيق الشراكة مع عملاق البحث جوجل من جديد.

من جانب أخر أكدت Honor على عقد شراكة مع إنتل، AMD، وكوالكوم، إلى جانب MediaTek، إلا أن الشركة لم توضح تفاصيل أكثر حول شراكتها مع جوجل.

أيضاً أشار الرئيس التنفيذي في مقابلة مع South China Morning Post إلى أن الشركة بدأت محادثات بالفعل مع شركة جوجل، إلا أن George Zhao لم يؤكد بشكل رسمي على دعم هاتف Honor V40 الذي أعلن عنه مؤخراً بخدمات جوجل في الإصدار الخاص بالأسواق العالمية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول قرار جوجل خلال الفترة القادمة.

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