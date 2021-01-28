تكنولوجيا: تقويم DCube الرقمي طريقك لتكون جزء من الأحداث المحلية والعالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أهمية تقويم DCube في دعمك لتكون جزء من الكثير من الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية في المجالات المختلفة.

يختلف تقويم DCube الرقمي المجاني عن التجربة التقليدية للتقويم، فهو طريقك للإندماج في الأحداث والفعاليات اليومية في أي مكان في العالم.

كما يدعمك في التعرف على أحداث تنطلق بشكل يومي في المجالات المختلفة، والتي تشمل الأحداث الرياضية، والفنية، والعلمية، والصحية، والترفيهية، والرياضية وغيرها من الأحداث المحلية والعالمية التي تنطلق من حولك.

أيضاً ينطلق تقويم DCube الرقمي بهدف رئيسي في دعمك لتكون أقرب لكل ما يدور في العالم من حولك من أحداث، كما يدعمك التقويم في متابعة دقيقة لموعد إنطلاق أي حدث، وذلك من خلال عد تنازلي لموعد الحدث عبر الموقع الإلكتروني.

يتيح تقويم دي كيوب الرقمي للمستخدمين أيضاً الإشتراك بحساب خاص وتحميل التقويم على الجوال لمتابعة أفضل للأحداث عبر الهاتف وبالتجربة المفضلة للمستخدم وفقاً لليوم، أو الشهر، أو السنة أو عن طريق تصنيف الأحداث والفعاليات.

كما يقدم تقويم دي كيوب للمستخدمين ميزة التعرف على تفاصيل والمعلومات الخاصة بالأحداث، وبداية إنطلاقها للمرة الأولى، ومدة إستمرار الحدث، أيضاً يمكنك مشاركة الأحداث والفعاليات مع أصدقائك عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك وتويتر والإنستقرام.

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