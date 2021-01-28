تكنولوجيا: سامسونج تسجل إرتفاع في الأرباح بنسبة 29.6% في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن تقريرها المالي للعام 2020، الذي سجلت فيه زيادة سنوية في الأرباح بنسبة 29.6%.

كشفت سامسونج في تقريرها المالي للربع الأخير من عام 2020 الذي انتهى في 31 من ديسمبر، حيث سجلت الشركة أرباح سنوية بنسبة 26.39%،.

ولقد ساهمت شحنات الشركة من لوحات الشاشة، وشرائح الذاكرة بالنصيب الأكبر من أرباح الشركة، إلا أن أرباح الشركة إنخفضت عن الربع الثالث من عام 2020 الذي وصلت فيه أرباح الشركة إلى نسبة 26.7%، نتيجة لتباطؤ المبيعات، وإرتفاع تكاليف التسويق.

أيضاً حققت سامسونج زيادة سنوية في إجمالي الإيرادات بنسبة 2.78% خلال عام 2020، مع زيادة سنوية في أرباح التشغيل بنسبة 29.6%.

ولقد شهد قطاع الاتصالات المتنقلة والشبكات إنخفاض سنوي في الإيرادات بنسبة 10.4٪، مع إنخفاض في أرباح التشغيل بنسبة 3.96%، حيث يعود هذا الإنخفاض إلى إرتفاع نفقات التسويق نتيجة للمنافسة الشديدة.

كما سجلت سامسونج زيادة سنوية في أرباح التشغيل بنسبة 23.73٪ خلال 2020، مع إنخفاض في الإيرادات بنسبة 7.15٪ عن عام 2019.

يذكر أن شركة سامسونج تتوقع إنخفاض الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الربع الأول من 2021، بينما تشير توقعات الشركة إلى إرتفاع إيرادات وأرباح قطاع الإتصالات خلال هذا الربع.

المصدر

اعلان





