تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف ZTE Blade X1 5G بكاميرة رباعية وسعر 384 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE اليوم عن هاتف ZTE Blade X1 5G الذي يضم كاميرة رباعية ورقاقة معالج Snapdragon 765G، كما ينطلق بسعر 384 دولار.

ينطلق هاتف ZTE Blade X1 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يأتي الهاتف بكاميرة في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G بدقة تصنيع 7 نانومتر، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

ويضم ZTE Blade X1 5G كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وفلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 164 في 76 في 9.2مم، ووزن 190 جرام.

ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 6 802.11 ac بتردد 2.4GHz إلى 5GHz، والبلوتوث 5.0، ومنفذ USB C، كما يدعم تقنية NFC.

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