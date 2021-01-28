تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير هواتف جديدة تدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 67W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تطوير شركة شاومي لإثنان من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 67W.

رصدت تسريبات في التعليمات البرمجية الخاصة بالإصدار التجريبي من تحديث MIUI 12.5، والتي تؤكد على أن شركة شاومي في طريقها لإطلاق اثنان من الهواتف الذكية الجديدة التي تأتي بترقية جديدة في الشحن اللاسلكي.

ولقد رصدت الهواتف الجديدة في الإصدار التجريبي من تحديث MIUI 12.5 برمزي “star” و”mars”، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن أحد الهاتفين هو إصدار شاومي المرتقب Mi 11 Pro، أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن الإصدار الأخر ينطلق للأسواق بعنوان Mi 11 Ultra.

كما توضح التسريبات إقتران كلا الهاتفين في نفس العلامة التجارية من إصدارات شاومي، حيث تنتهي أرقام النموذجين بحروف K1 و K1A، أيضاً من المتوقع أن تشير الأرقام إلى هاتف واحد مع نماذج مختلفة في الأسواق، على أن تضم هذه الإصدارات رقاقة معالج Snapdragon 888.

يذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن شاومي تقدم هاتف Mi 11 Pro بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 80W، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي تعمل على تطوير هذا الشاحن ليتم الإعلان عنه بشكل منفصل خلال الفترة القادمة.

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