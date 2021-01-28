فيسبوك تحقق 28 مليار دولار من الإيرادات الفصلية

دبي - يزن راشد - ارتفعت إيرادات شركة فيسبوك، التي تتكون بالكامل تقريبًا من مبيعات الإعلانات، في الربع الرابع بنسبة 33 في المئة إلى 28.07 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر من 21.08 مليار دولار في العام السابق.

أنهت شركة فيسبوك عام 2020 أقوى بكثير من الناحية المالية مما كانت عليه في بداية العام، مما يثبت أن أعمالها يمكن أن تتغلب على جائحة الفيروس التاجي بل وتزدهر بفضل وقت الاستخدام المتصاعد خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وبلغ صافي الدخل 11.22 مليار دولار مقارنة بنحو 7.35 مليارات دولار قبل عام، بزيادة 53 في المئة على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالاستخدام، فإن فيسبوك في كل مكان، حيث يستخدم أكثر من 1.84 مليار شخص شبكتها الاجتماعية الرئيسية مرة واحدة على الأقل يوميًا في شهر ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 11 في المئة على أساس سنوي.

واعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، قام أكثر من 2.8 مليار شخص بزيارة فيسبوك مرة واحدة على الأقل شهريًا، بزيادة قدرها 12 في المئة عن العام السابق.

وعند قياس استخدام مجموعة التطبيقات المجمعة التي تتضمن أيضًا فيسبوك مسنجر وإنستاجرام وواتساب، وهو مقياس تشير إليه الشركة باسم الأشخاص النشطين في العائلة، تكون الأرقام أفضل، كالعادة.

ويقوم أكثر من 2.6 مليار شخص بزيارة أحد تطبيقات فيسبوك يوميًا، بزيادة قدرها 15 في المئة عن عام 2019، بينما يقوم أكثر من 3.3 مليار شخص بزيارة أحد التطبيقات مرة واحدة على الأقل شهريًا، بزيادة قدرها 14 في المئة.

ولم تتأثر أعمال فيسبوك إلى حد كبير بقرارها في شهر أكتوبر بحظر الدعاية السياسية مؤقتًا بعد الانتخابات الأمريكية.

ومددت الشركة الحظر لمدة شهر واحد في شهر ديسمبر، لكنها استثنت الإعلانات الخاصة بسباقات مجلس الشيوخ في جورجيا.

وكان هذا متوقعًا، إذ يتضاءل الإعلان السياسي مقارنةً بالتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والإنفاق الإعلاني للشركات الصغيرة عبر المنصة.

وحققت أجهزة الدردشة المرئية Portal وأعمال الواقع الافتراضي Oculus أداءً جيدًا في الربع الأخير، مع قفزة في الإيرادات بنسبة 156 في المئة لتصل إلى 885 مليون دولار.

وحذرت فيسبوك من أن تغييرات الخصوصية الوشيكة لشركة آبل قد تضر بالأرباح من خلال التدخل في استهداف الإعلانات.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي الكبرى في العالم: إنها تتوقع أن تواجه رياحًا معاكسة لاستهداف الإعلانات في عام 2021.

وتوقعت فيسبوك أن تحديث آبل لنظام التشغيل آيفون الخاص بها إلى iOS 14 يمكن أن يبدأ بقضم الإيرادات في وقت مبكر من نهاية الربع الأول.