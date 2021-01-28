تكنولوجيا: ابل تسجل إيرادات بقيمة 111.4 مليار دولار في الربع الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل مؤخراً عن تقريرها المالي للربع الأول من 2021، والذي حققت فيه إيرادات بقيمة 111.4 مليار دولار.

كشفت ابل في تقريرها المالي الذي أعلن عنه اليوم عن إرتفاع عدد مستخدمي هواتف الأيفون حتى الربع الأول من 2021 ليصل إلى 1 مليار مستخدم نشط.

ولقد حققت ابل إيرادات بقيمة 111.4 مليار دولار في الربع الاول من 2021، كما إستطاعت شركة ابل أن تحقق أرباح بقيمة 28.6 مليار دولار، وهي نسبة أعلى في الأرباح مقارنة بنفس الربع من العام الماضي الذي سجلت فيه ابل أرباح بقيمة 22.2 مليار دولار.

كما أشارت ابل في تقريرها المالي إلا أن الزيادة في الأرباح والإيرادات خلال هذا الربع تعود للنمو الذي حققته الأجهزة القابلة للإرتداء، وهواتف الأيفون وأيضاً خدمات الشركة.

أيضاً قدمت ابل خلال هذا الربع للأسواق بعض المنتجات الجديدة والتي تشمل iPad Air و M1 MacBook و Mac Mini، مع 4 إصدارات من هواتف 5G iPhone 12، كما أطلقت الشركة خدمة Apple One التي تجمع خدمات ابل في حزمة واحدة، حيث يحصل المستخدم على خدمات الموسيقى و tv + و Arcade و 50 جيجابايت من سعة تخزين iCloud مقابل إشتراك شهري بقيمة 15 دولار فقط.

وتنقسم أرباح ابل في الربع الأول من عام 2021 كالآتي:

أرباح هواتف الأيفون بقيمة 65.6 مليار دولار

أرباح خدمات ابل بقيمة 15.76 مليار دولار

أرباح أجهزة ماك بقيمة 8.68 مليار دولار

أرباح الأجهزة القابلة للإرتداء، وHome، والإكسسوارات بقيمة 12.97 مليار دولار.

أرباح أجهزة iPad بقيمة 8.44 مليار دولار.

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