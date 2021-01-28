أبل تنقل عمليات التصنيع الخاصة بها من الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية عن نقل مصانع الإنتاج الخاصة بها من الصين إلى مصانع في الهند، وفيتنام، وفق موقع ”غيسمارينا“.

وكشفت تقارير تقنية جديدة أن الشركة تقوم بتنويع عملية التصنيع بسبب التوترات بين الولايات المتحدة، والصين، ومن المقرر أن تبدأ المصانع في الهند تصنيع أجهزة iPhone 12 قريبًا، بينما ستتخصص المصانع في فيتنام في إنتاج أجهزة ”آيباد“، وأجهزة HomePod الصغيرة.

ومصنع ”أبل“ في فيتنام يعمل على مكبر الصوت الذكي منذ طرحه، لكن يبدو أن شركة أبل تكثف الطلبات للموردين لتوسيع الطاقة الإنتاجية، وقامت الشركة أيضًا بزيادة إنتاج الأجهزة الصوتية مثل سلسلة AirPods، وستنقل إنتاج أجهزة MacBook إلى فيتنام أيضًا.

وبالرغم من تنصيب الرئيس جو بايدن رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، استمرت الشركات الأمريكية في الانسحاب من الصين ومن ضمنها ”أبل“، ومن المقرر أن يؤثر هذا التغيير على المنتجات الأكثر مبيعًا، مثل: آيفون و آيباد، وليس الأجهزة الطرفية فقط.

يُذكر أن شركة ”فوكسكون“، الشريك والمورد الرئيس لشركة أبل، استثمرت 270 مليون دولار في بناء مصنع جديد في فيتنام من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية مع زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة، حيث أدت تكاليف العمالة، وتفشي فيروس كورونا، إلى تعطيل سلسلة التوريد السابقة.