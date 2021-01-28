شاومي تكشف عن تصميم هاتفها Xiaomi 11 Pro ‏‎

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تواصل الشركة الصينية “شاومي” جهودها لمواصلة المنافسة في العام الجديد، وكشفت رسميًا عن هاتفها الجديد ”Mi 11“ قبل يوم رأس السنة الجديدة للعام الجديد 2021، ولكن معروف جيدًا أن هذا الهاتف ليس الأقوى في تلك السلسلة الرائدة، ووفقًا لمصادر متعددة، سيطلق عملاق التقنية الصيني طراز Xiaomi 11 Pro الضخم في النصف الأول من العام.

ومؤخرًا، تم الكشف عن ملصق مسرب لهاتف Xiaomi 11 Pro، وبحسب التسريب الذي أورده موقع ”غيسمارينا“،، فإن وحدة كاميرا الهاتف الخلفية تأتي بأربع عدسات كاميرا وفلاش، ويتم فصل عدسة المنظار عن باقي الوحدة وتمييزها بعلامة ”120X“ بالأسفل، التي تؤكد دعمه لتقريب رقمي 120x، ”الحد الأقصى للتكبير“، ووفقًا لذلك، ستكون هذه أقوى وحدة كاميرا في تاريخ شاومي، كما ستتيح وظيفة التكبير / التصغير بمعدل 120 ضعفًا منافسة أحدث هواتف سلسلة سامسونغ Galaxy S21 Ultra.

وبحسب التقارير السابقة، سيحتفظ هاتف Xiaomi 11 Pro بتصميم خط Xiaomi 11 بشكل عام، ولكن ستكون لديه ميزات أكثر قوة من حيث التقاط الصور، والشحن السريع.

وتعد الشاشة الأمامية هي نفسها شاشة Xiaomi Mi 11، وهي عبارة عن شاشة منحنية 6.81 بوصة 2K بدقة 3200 × 1440، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، وشاشة تدرج لوني تدعم مؤشر DCI-P3، مع ذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة، وهي من أفضل وأغلى الشاشات في صناعة الهواتف المحمولة.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز Mi 11 Pro بأقوى معالج Snapdragon 888 من كوالكوم، ومجهز بتقنيتي تخزين LDPPR5 وUFS3.1، ومن المتوقع أن يكون إصداره بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت.

ومن حيث الشحن السريع، يأتي الهاتف بأقوى تقنية شحن حالية من شاومي، يدعم الشحن السريع 120 وات، ويمكن أن يصل الشحن إلى 41٪ في 5 دقائق، والشحن الكامل يستغرق 19 دقيقة فقط، ومن المتوقع أيضًا أن يكون مزودًا بتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 80 وات.

وفيما يتعلق بالألوان، يحتوي Xiaomi Mi 11 Pro على 4 خيارات: الذهبي، والفضي، والأزرق، والأسود، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Mi 11 Pro رسميًا خلال شهر مارس تقريبًا.