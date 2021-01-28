Spin تختبر السكوتر الكهربائي الذي يتم التحكم فيه عن بُعد

دبي - يزن راشد - تختبر Spin، وهي شركة السكوتر المملوكة لشركة فورد، السكوتر الكهربائي الجديد الذي يمكن التحكم فيه بواسطة مشغل عن بُعد.

ويبدو السكوتر الجديد، Segway T60، مختلفًا عن أسطول Spin العادي مع إضافة عجلة ثالثة في المقدمة.

كما أن السكوتر مزود بأجهزة استشعار وتقنيات أخرى مقدمة من شركة ناشئة تدعى Tortoise، التي كانت تختبر كيف يمكن للتشغيل عن بُعد أن يجعل أساطيل السكوتر الكهربائية المشتركة أسهل في الإدارة.

وتخطط Spin بدءًا من هذا الربيع للبدء في اختبار 250 سكوتر يعمل عن بُعد في مدينة بويز في ولاية أيداهو قبل أن تقرر ما إذا كانت توسع التجربة إلى أسواق إضافية.

ويجعل برنامج Tortoise – الذي يستخدم الكاميرات المدمجة الأمامية والخلفية للسكوتر – من الممكن للمشغلين عن بُعد تحريك السكوتر عندما يحجب أرصفة المشاة أو حركة المرور في الشوارع.

وقال (بن بير) Ben Bear، كبير مسؤولي الأعمال في Spin: كان هناك الكثير من الضجة حول إمكانات السكوتر الكهربائي عن بُعد، لكن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول في خطط تشغيلية ملموسة لإحضاره إلى شوارع المدينة.

وبالإضافة إلى توفير الموثوقية للمستهلكين والمزيد من الطلبات في شوارع المدينة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين اقتصاديات الوحدة بشكل كبير.

كما يؤدي هذا إلى تقليل العمل التشغيلي المطلوب لصيانة الأساطيل وإعادة وضعها، مع تقليل الأميال التي يتم إنفاقها في السفر لإعادة التوازن إلى المركبات.

وتهدف التجربة الحالية إلى حل المشكلة التي ابتليت بها صناعة السكوتر التشاركي منذ إنشائها.

ويتم في الوقت الحالي تجميع السكوتر كل ليلة بواسطة فرق من المتعاقدين المستقلين للشحن وإعادة التوازن، وتتقاضى الفرق رواتب بناءً على عدد دراجات السكوتر التي يمكنها جمعها كل ليلة.

كما أن التلف الذي يصيب السكوتر يقلل من عمره الافتراضي، إلى جانب تفشي السرقة، مما يشكل تحدٍ لوجستي هائل يمكن أن يكون خطيرًا على العاملين لحسابهم الخاص.

ويواجه الراكب صعوبة في تعقب السكوتر المتاح عندما يريد ذلك، حيث إن السكوتر يسد الأرصفة ويعرقل الطريق بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وغيرهم من المشاة الذين يعانون من مشاكل في الحركة.

وينتهي الأمر بوجود السكوتر في عدد قليل من الأماكن، بدلاً من الانتشار بالتساوي حول المدينة، حيث اشتكت المدن من فشل الشركات في وضع ما يكفي من السكوتر في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والأقليات لضمان التوزيع العادل.

ومن المفترض أن يكون Segway T60 أكثر استقرارًا تم تصميمه خصيصًا لهذا النوع من التطبيقات، ولاحظت Spin أن Segway T60 لديه نظام تعليق محسن، وثلاثة أنظمة فرملة مستقلة، وإشارات انعطاف.

وبعد اكتمال الرحلة، تقوم أجهزة التحكم عن بُعد الخاصة بشركة Tortoise بإعادة وضع السكوتر في المكان الصحيح أو إذا كان السكوتر يسد الرصيف، أو معبر المشاة، أو مساحة سهلة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقول Spin: إنها تقدم في وقت لاحق من هذا العام خدمة استدعاء السكوتر داخل التطبيق، مما يتيح للعملاء طلب السكوتر الكهربائي سابقًا أو في الوقت الفعلي.