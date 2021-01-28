تأخر فيلم جيمس بوند مرة أخرى بسبب منتجات نوكيا

دبي - يزن راشد - أفادت التقارير أن التأخيرات المتعلقة بالوباء في أحدث أفلام جيمس بوند تسببت في مشاكل لصفقات التسويق الخاصة به، حيث يشعر المعلنون بالقلق من أن الفيلم قد يعرض إعلانات قديمة للمنتجات، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية The Sun.

وشوق أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة نوكيا في عام 2020 لشراكة بين الشركة وأحدث أفلام جيمس بوند لعرض أحدث هاتف ذكي من نوكيا في ذلك الوقت.

ومن المقرر حاليًا عرض الفيلم المسمى No Time To Die في دور السينما في الثامن من شهر أكتوبر، بعد مرور أكثر من عام على الموعد الأصلي لطرحه.

وكان من المقرر إطلاق الفيلم في شهر أبريل 2020، لكنه تأجل حتى شهر نوفمبر من العام الماضي بعد أن أجبر الوباء دور السينما في جميع أنحاء العالم على الإغلاق، وتم تأجيل الفيلم لاحقًا إلى شهر أبريل 2021، ثم إلى شهر أكتوبر 2021.

وقال مصدر لصحيفة The Sun: كانت بعض هذه الأشياء هي المنتجات الأحدث عندما بدأ التصوير، ويبدو بحلول الوقت الذي يظهر فيه الفيلم الآن أن جيمس بوند وجميع أعضاء الفريق الآخرين يحملون شيئًا موجودًا منذ زمن طويل، وهذا ليس الهدف من هذه الصفقات.

وبالرغم من أن الفيلم يعرض ساعات أوميغا وأحذية أديداس، يبدو من المرجح أن هواتف نوكيا أصبحت قديمة.

وأعلنت HMD Global في العام الماضي أن فيلم جيمس بوند الأحدث يشمل هاتفها Nokia 8.3 5G من العام الماضي، وأفادت التقارير أن الفيلم من المقرر أيضًا أن يشمل Nokia 7.2، الذي تم إصداره للمرة الأولى في عام 2019.

وذكرت صحيفة The Sun أن الفيلم قد يواجه عمليات إعادة تصوير لإخفاء منتجاته القديمة، ونقلت عن مصدر قوله: إن بعض المشاهد قد يتم تعديلها بعناية.

ويقول المصدر لصحيفة The Sun: تريد شركات التكنولوجيا الكبرى أن يكون لدى النجوم جميع المنتجات الجديدة والقادمة للمساعدة في الترويج لها وبيعها للمعجبين، ويعني هذا أنه يتعين تعديل بعض المشاهد بعناية فائقة لتكون المنتجات حديثة.

وتستخدم (لاشانا لينش) Lashana Lynch، إحدى نجمات الفيلم، هاتف Nokia 8.3 5G في الإعلان الجديد، وذلك بعد أن كان الإعلان الصادر في شهر مارس 2020 يتضمن Nokia 5.3 مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف.

وهناك هاتف واحد على الأقل في الفيلم من غير المرجح أن يكون قديمًا كثيرًا، ووفقًا للتقارير، فإن No Time to Die يتضمن هاتف Nokia 3310 الكلاسيكي، وهو هاتف تم إصداره في الأصل في عام 2000.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي هاتف نوكيا الذي من المفترض أن يظهر ضمن الفيلم، وتحتاج المنتجات الموضوعة في جميع أنحاء الفيلم إلى تنقيحها بعناية أو إعادة تصويرها أو إعادة صياغتها باستخدام المنتجات الأحدث من العلامات التجارية بما يتماشى مع تاريخ إصدار الفيلم في شهر أكتوبر 2021.