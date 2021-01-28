AMD حققت زيادة بمليارات الدولارات في الربع الرابع

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة صناعة الرقاقات AMD عن أرباحها للربع الرابع من العام، بالإضافة إلى نتائجها المالية لعام 2020 بالكامل، حيث تضيف مليارات الدولارات أينما نظرت.

وحققت الشركة 3.2 مليارات دولار في الإيرادات هذا الربع، بزيادة بنسبة 53 في المئة عن 2.1 مليار دولار في الربع الثالث، وهناك 1.78 مليار دولار في الأرباح هذا الربع، بزيادة 948 في المئة عن 170 مليون دولار في الربع الثالث.

أما فيما يتعلق بعام 2020 بأكمله، فإن الشركة حققت 9.76 مليارات دولار في الإيرادات، بزيادة بنسبة 45 في المئة عن 6.7 مليارات دولار في عام 2019.

وبلغت أرباح الشركة في عام 2020 بأكمله 2.49 مليار دولار، بزيادة 630 في المئة عن 341 مليون دولار في عام 2019، ووفقًا للشركة، فإن تلك الأرباح تشمل ميزة ضريبة الدخل للربع الرابع بقيمة 1.30 مليار دولار المرتبطة بإصدار بدل التقييم.

وتعمل الشركة على جميع الجبهات هذه الأيام وتشارك في تصنيع منصات PlayStation و Xbox الحديثة، ولديها وحدات المعالجة المركزية القوية لحواسيب سطح المكتب، وكادت أن تلحق بأداء وحدة معالجة الرسومات من إنفيديا.

كما أن الشركة على وشك تحدي إنتل فيما يتعلق بأجهزة الحاسب المحمولة من خلال وحدات المعالجة المركزية المحمولة Ryzen 5000 ووحدات معالجة الرسومات RDNA 2 التي من المقرر تقديمها في وقت لاحق من هذا العام

ويترجم كل ذلك إلى إيرادات تلفت الأنظار، وتقول AMD: إن الأرقام الحالية تمثل أرقامًا قياسية لإيراداتها، وذلك بالرغم من قولها سابقًا: إنها تتوقع ضعف الطلب في النصف الثاني من العام بسبب الوباء.

وجاء أكثر من نصف عائداتها الفصلية من قطاع الحوسبة والرسومات، الذي ارتفع بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي وربع فصلي مدفوع بشكل أساسي بالمبيعات القوية لمعالجات Ryzen.

وقالت (ليزا سو) Lisa Su، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD: إن بطاقات Radeon 6000 الجديدة أطلقت شحنات ربع سنوية أكبر بثلاث مرات من أي وحدة معالجة رسومات سابقة للألعاب من AMD بسعر يزيد عن 550 دولار.

وكان من الصعب للغاية العثور على بطاقات Vega الخاصة بالشركة، ولم تبع AMD مطلقًا وحدة معالجة رسومات للألعاب تزيد عن 550 دولار.

وتم إطلاق Radeon HD 7970 بسعر 550 دولار، وتكلف Radeon HD 6990 و Radeon HD 7990 نحو 700 دولار و 1000 دولار على التوالي، إلا أنهما كانتا بطاقتين متخصصتين تحتوي كل منهما على وحدتي معالجة رسومات.