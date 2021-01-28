سامسونغ تطلق هاتف Galaxy A02 بـ”سعر منخفض”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 4 ساعات

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية، عن إطلاق هاتف ذكي بسعر منخفض يدعى Galaxy A02، وأدرجته الشركة على موقعها في تايلاند مع جميع ميزات ومواصفات الجهاز.

ويحتوي هاتف Galaxy A02 على شاشة Infinity-V كبيرة مقاس 6.5 بوصة بدقة HD بلس، ويأتي بأربعة ألوان وهي: الأسود، والأزرق، والرمادي، والأحمر.

ويمتلك الهاتف معالج MediaTek MT6739W رباعي النواة مع وحدة معالجة الرسوميات PowerVR Rogue GE8100، وذاكرة وصول عشوائي من 2 و 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجابايت مع فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت، وفتحة لبطاقة SIM المزدوجة.

ويأتي الهاتف بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل وأخرى 2 ميجابكسل وفلاش LED وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، كما يحتوي على عدسة ماكرو لالتقاط الصور عن قرب، ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف أيضا؛ على مجموعة من الميزات LTE و GPS و Wi-Fi b / g / n وBluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس ومنفذ micro USB وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 7.75 وات.

ولم تكشف الشركة عن مدى توافر Galaxy A02 حتى الآن، إلا أنها أعلنت أن سعره نحو 100 دولار في تايلاند، ومن المتوقع أن يصل الجهاز إلى المزيد من الأسواق قريبا.