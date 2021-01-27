تكنولوجيا: سامسونج تقدم أول شاشة OLED موفرة للطاقة في Galaxy S21 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تصدر هاتف Galaxy S21 Ultra قوائم الهواتف الذكية المميزة بشاشات OLED مع أول شاشة OLED موفرة للطاقة قدمت من سامسونج في هذا الإصدار.

تواجه الهواتف الذكية المميزة بشاشات OLED غالباً مشكلة في إستهلاك البطارية بشكل سريع، إلا أن سامسونج أكدت في بيان صحفي مؤخراً على أن شاشة OLED المستخدمة في هاتف Galaxy S21 Ultra تدعم خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 16%.

كما أوضحت سامسونج أن ميزة إستهلاك الطاقة المنخفض في شاشة OLED تدعمها مادة عضوية مطورة من الشركة، والتي تدعم تدفق الإلكترونات بآداء أسرع وأكثر سلاسة.

أيضاً تؤكد سامسونج على أن شاشات OLED الجديدة ستدعم سطوع أعلى مع إستهلاك أقل للطاقة، لدعم زيادة عمر البطارية لفترة أطول، كما أكدت سامسونج على أن هاتف Galaxy S21 Ultra يستخدم تقنية LTPO التي إستخدمت بالفعل من قبل شركات أخرى، كما قدمت أيضاً في هاتف Galaxy Note 20 Ultra العام الماضي.

من جانب أخر يعد هاتف Galaxy S21 Ultra الإصدار الأول الذي ينطلق بشاشات OLED الجديدة الموفرة للطاقة، لذا تقدم سامسونج تحسينات في الشاشة في هذا الإصدار مقارنة بشاشة Galaxy Note 20 Ultra.

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