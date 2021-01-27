تعطيل أحد أخطر البرمجيات الخبيثة في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

قال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، يوم الأربعاء، إن فريق تحقيق دوليا تمكن من تعطيل البنية التحتية لبرنامج (إيموتيت) الذي يعتبر من أخطر البرمجيات الخبيثة في العالم، إذ يمكنه سرقة كلمات السر وتثبيت برامج ضارة عن بعد.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن العملية تمت أمس الثلاثاء، في إطار حملة دولية وبمشاركة محققين من هولندا وأوكرانيا وليتوانيا وفرنسا وإنجلترا وكندا والولايات المتحدة، ونسقتها سلطات أوروبية لإنفاذ القانون.

ويعتقد أن إيموتيت استُخدم في عدد من الهجمات الإلكترونية المنظمة بما يتضمن محاولات التسلل إلى أنظمة أكبر شركة نفط في العالم، وهي شركة أرامكو السعودية، والتلاعب بالحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة في 2020.

وأشارت الشرطة إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تمت باستخدام إيموتيت واستهدفت أفرادا ومؤسسات في ألمانيا وحدها، من بينها محكمة العدل في برلين، تسببت في أضرار تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليون يورو على الأقل (17.55 مليون دولار).