تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن كاميرة GFX 100S بدقة 102ميجا بيكسل وسعر 6000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Fujifilm النقاب عن كاميرة GFX 100S وهي أحدث كاميرة مميزة بمستشعر متوسط بدقة 102 ميجا بيكسل، وسعر 6000 دولار.

تتميز كاميرة GFX 100S بميزة الضبط التلقائي للكشف عن المشهد بتغطية بنسبة 100%، كما تأتي بوزن أخف 500 جرام، إلا أنها لا تتضمن عدسات EVF، أيضاً لا تأتي بإختيار مقبض عمودي للبطارية.

أيضاً تضم كاميرة نظام OIS مدمج في هيكل الكاميرة بحجم أصغر ووزن أخف، كما تؤكد Fujifilm على أنها تتفوق على كاميرة GFX 100 مع 6 من نقاط التوقف في التثبيت في أغلب العدسات، وذلك بدعم من مستشعر gyro محسن، وأيضاً خوارزميات محسنة.

كما تأتي كاميرة GFX 100S بوزن أخف بشكل عام من الإصدار السابق GFX 100 بنسبة 30%، أيضاً تتميز كاميرة GFX 100S بعناصر تحكم تحاكي PASM dial في كاميرات DSLR التقليدية، كما تأتي بأقراص إفتراضية تعرض على الشاشة أحادية اللون المميزة بحجم 1.8 إنش في اللوحة العلوية.

وتقدم Fujifilm الكاميرة بمنافذ USB-C، وMicro HDMI، كما تدعم اثنان من كرت الذاكرة UHS-II SD، واثنان من المداخل لسماعات 3.5مم وميكروفون.

أيضاً من المقرر أن تتوفر كاميرة GFX 100S في شهر مارس بسعر 6000 دولار، كما تقدم الشركة عدسات جديدة ببعد بؤري 80مم، وفتحة f/1.7.

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