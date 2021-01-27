تكنولوجيا: Fujifilm تعلن رسمياً عن كاميرة X-E4 بدون مرآة داخلية وسعر 850 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fujifilm رسمياً عن كاميرة X-E4 بدون مرآة داخلية، والتي تتميز بحجم صغير، مع مستشعر X-Trans بدقة 26.1 ميجابكسل، والتي تتوفر في شهر مارس بسعر 850 دولار.

قدمت Fujifilm اليوم رسمياً كاميرة X-E4 التي تعد أصغر كاميرة بدون مرآة داخلية وتدعم تغيير العدسات، حيث تتميز بقياسات 121.3 في 72.9 في 32.7مم، أي حجم أنحف من إصدار الشركة السابق X-E3.

كما تأتي كاميرة X-E4 بمستشعر X-Trans بدقة 26.1 ميجا بيكسل، مع أقراص تحدد سرعة المصراع، وتعويض التعريض، كما تأتي بشاشة قابلة للإمالة، ويضم قرص المصراع نمط “P” لإعدادات آلية بشكل كامل، أيضاً تم إزالة مقبض الكاميرة الأمامي الذي قدم في كاميرة X-E3.

وتدعم كاميرة X-E4 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية وفيديو بمعدل 4: 2: 0 8 بت من 6K، مع ميزة التخزين على وسائط دخلية، أو إخراج فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية بمعدل 4: 2: 2 10 بت عبر مدخل HDMI، كما تدعم أيضاً دقة 1080 بيكسل عند 240 إطارًا في الثانية.

ومن المقرر أن توفر Fujifilm كاميرة X-E4 في شهر مارس بسعر 850 دولار لإطار الكاميرة فقط دون العدسات، أو سعر 1050 دولار لعدة تتصمن عدسات ببعد بؤري 27 مم وفتحة عدسات f/2.8، كما تتوفر الكاميرة بألوان الفضي والأسود.

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