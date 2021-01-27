تكنولوجيا: سوني تطلق هاتف Xperia Pro بسرعة فائقة في 5G وسعر 2500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني للمرة الأولى عن هاتف Xperia Pro خلال فعاليات MWC 2020 التي أقيمت في شهر فبراير، واليوم ينطلق الهاتف للبيع بسعر 2500 دولار وميزة الإتصال فائق السرعة بشبكات 5G لدعم المحترفيين من المصوريين ومبتكري محتوى الفيديو بميزة المشاركة السريعة.

يتميز هاتف Xperia Pro بشاشة 4K لدعم المصوريين ومبتكري محتوى الفيديو بشاشة خارجية للكاميرات الإحترافية، كما تستهدف سوني تحميل المحتوى بآداء فائق السرعة عبر شبكات 5G.

ويأتي هاتف Xperia Pro بتصميم خارجي يحاكي Xperia 1 II الذي أطلق في شهر فبراير الماضي، إلا أن سوني تقدم مميزات في هذا الإصدار تدعم مستخدمي الكاميرات وأجهزة الفيديو بشكل خاص، مع مدخل HDMI في الهاتف يدعم أيضاً ميزة البث المباشر.

وتؤكد إختبارات سوني على قدرة هاتف Xperia Pro على دعم المستخدم بسرعة تصل إلى 37 ميجابت في الثانية في البث، مع سرعة تحميل تصل إلى 131 ميجابت في الثانية عبر الإتصال بشبكات 5G mmWave.

أيضاً يمكن للهاتف أن يدعم البث المباشر عبر مدخل HDMI، أو عبر إقتران USB لبث الفيديو أو الصور، على أن يدعم هاتف Xperia Pro كل مدخلات HDMI، بينما ستختلف المهام في USB، حيث يمكن لكاميرة Sony A7S iii على سبيل المثال أن تدعم نقل الصور الثابتة والفيديو عبر USB، بينما تدعم كاميرات A9 و A9ii الصور الثابتة فقط عبر محول ethernet إلى USB.

ويتميز هاتف Xperia Pro بأبعاد 21:9 في شاشة OLED بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 4K أو 2922 في 1644 بيكسل، وهي مميزات تقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

كما يدعم الهاتف دقة 4K عند 60 أو 30 أو 24 إطار لكل ثانية، وتقدم سوني في تحديثات لاحقة للبرمجيات ميزة دعم 10 بت، أيضاً يضم الهاتف إعدادات الكاميرة ذاتها المقدمة في هاتف Xperia 1 II، مع ثلاثة من الكاميرات في الجانب الأيمن من الجهة الخلفية.

كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

كما يدعم هاتف Xperia Pro اثنان من شرائح SIM أو شريحة SIM مع كرت ذاكرة microSDXC، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB-C 3.2 للشحن ونقل البيانات، ومدخل HDMI micro للفيديو الذي يدعم فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية HDR، مع دعم البث المباشر وتطبيق الشاشة الخارجية من سوني.

أيضاً يدعم تكبير الشاشة، وضبط السطوع، مع دعم التدوير 180 درجة، كما تقدم سوني الهاتف بتصميم خارجي يدعم آداء أفضل في هوائيات 5G، وإدارة الحرارة بكفاءة أعلى، كما يدعم الهاتف معايير IP65 / 68.

ويدعم هاتف Xperia Pro الإتصال بشبكات Sub-6 GHz 5G أيضاً، كما يدعم الهاتف تثبيت إشارة mmWave عبر تطبيق Visualizer، مع نمط صورة داخل صورة مصغر.

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