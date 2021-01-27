غدا انخفاض حاد فى حرارة الجو يصل 5 درجات والصغرى بالقاهرة 9

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس انخفاض فى درجات الحرارة يصل 5 درجات، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة صباحا قد تكون غزيرة مساء على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من دمياط وبورسعيد ورفح والعريش على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.