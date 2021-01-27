تكنولوجيا: مايكروسوفت تسجل زيادة في الإيرادات بقيمة 43.1 مليار دولار في الربع الثاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن تقريرها المالي للربع الثاني، الذي كشف عن زيادة في الإيرادات بنسبة 17% بفضل مبيعات أجهزة Xbox و Surface والخدمات السحابية.

كشفت عملاق البرمجيات عن الإيرادات والأرباح التي سجلتها الشركة في الربع الثاني من هذا العام، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 43.1 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 17%، كما سجلت صافي الدخل بقيمة 15.5 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 33%.

ويؤكد تقرير عملاق البرمجيات على أن الزيادة في الإيرادات ساهمت فيها مبيعات الشركة من أجهزة Xbox و Surface بالنصيب الأكبر، كما شهدت الشركة زيادة في إيرادات الخدمات السحابية والبرمجيات، حيث سجل سوق أجهزة الحاسب أول نمو منذ 10 سنوات مع شحنات 300 ميلون وحدة من أجهزة الحاسب في 2020 فقط، ويعود السبب في ذلك إلى إنتشار وباء كورونا وإتجاه الكثيرين للعمل أو التعلم عن بعد.

كما وصلت أرباح Windows OEM إلى نسبة 24%، أيضاً أوضحت مايكروسوفت أن إيرادات أجهزة الألعاب حققت نمو بنسبة 86% بعد إطلاق Xbox Series X و Series S.

أيضاً حققت خدمات Xbox زيادة في الإيرادات بنسبة 40% مقارنة بالربع السابق، ويعود السبب في ذلك إلى تحول الكثير من المستخدمين إلى خدمات Xbox Game Pass وxCloud خلال فترة الوباء، كما سجلت الشركة إيرادات بقيمة 5 مليار دولار من الألعاب بزيادة 51%.

كما ارتفعت إيرادات أجهزة Surface بنسبة 3%، مع إيرادات بقيمة 2 مليار دولار، كما حققت خدمات Office 365 زيادة بنسبة 21%، وإرتفعت إيرادات الخادم والخدمات السحابية بنسبة 26%، أيضاً حققت خدمات Azure نمو بنسبة 50% في الإيرادات.

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