تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A02 بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن هاتف Galaxy A02 الذي ينطلق برقاقة معالج MT6739W من MediaTek، وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 150 يورو.

ينطلق هاتف Galaxy A02 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Galaxy A02 برقاقة معالج MT6739W من MediaTek، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة OneUI 2.

ويدعم هاتف Galaxy A02 بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن 7.75W، ومنفذ microUSB للشحن، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، ويأتي بمدخل للسماعات.

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