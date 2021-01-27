Plex تطلق خدمة اشتراك في الألعاب مليئة بألعاب Atari

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة بث الوسائط Plex عن خدمة جديدة تجعل العشرات من الألعاب القديمة متاحة للبث.

وعلى عكس جهود بث الألعاب الأخرى من شركات، مثل: مايكروسوفت أو جوجل، فإن الخدمة الجديدة تركز على الألعاب الأهم والإصدارات الجديدة، بل على الألعاب القديمة.

وتقدم الخدمة المسماة Plex Arcade عند الإطلاق نحو 30 لعبة، بما في ذلك ألعاب، مثل: Asteroids و Centipede و Missile Command و Adventure و Ninja Golf.

وتكلف الخدمة مبلغ 3 دولارات شهريًا إذا كنت مشتركًا في Plex Pass، و 5 دولارات شهريًا إذا لم تكن مشتركًا.

وبدلاً من التركيز على المنصات الحديثة أو ألعاب الهاتف الحديثة مثل منافسيها، تتيح لك Plex لعب ألعاب Atari.

ويمكنك لعب بألعاب Arcade الكلاسيكية من Atari، مثل Super Breakout، بالإضافة إلى ألعاب من Atari 2600 و Atari 7800.

وعلى عكس خدمات الاشتراك في الألعاب الأخرى، حيث يمكنك الاشتراك من المنصة وبدء اللعب، فإن Plex Arcade لديها بعض المتطلبات، مثل: خادم Plex Media يعمل عبر حاسب بنظام ويندوز أو ماك.

وصُممت الخدمة بمساعدة تقنية البث ذات زمن الوصول المنخفض Parsec، وأتاح هذا إمكانية إحضار مكتبات الألعاب القابلة للعب بالكامل إلى Plex، ودخلت الخدمة في شراكة مع Atari لبناء مكتبة الألعاب وترخيص قائمة الألعاب الكلاسيكية.

ولا يوجد دعم لنظام لينكس لأن Plex تستخدم تطبيق Parsec لبث الألعاب، ويعني هذا أنه يتعين عليك التسجيل للحصول على حساب ضمن Parsec، إذا لم يكن لديك حساب، وتسجيل الدخول إليه عبر Plex.

وهناك قدر أكبر من الحرية عندما يتعلق الأمر بالأجهزة التي يمكن البث إليها، حيث تدعم الخدمة أجهزة أندرويد وأجهزة التلفاز، بالإضافة إلى Google Chrome و iOS و tvOS من آبل.

وتقول Plex: إنه يمكنك اللعب باستخدام أي منصة مزودة بتقنية البلوتوث، وتدعم الخدمة أيضًا إضافة المحاكيات.

وتوصي الخدمة باستخدام ذراع التحكم Sony DualShock 4 أو Xbox One للحصول على أفضل أداء.

وهناك نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام، وذلك بالرغم من أنه يتعين عليك وضع بيانات بطاقة الائتمان أو ربط حسابك ضمن خدمة باي بال.