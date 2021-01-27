تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف “iPhone SE Plus”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تستعد شركة الهواتف الأمريكية أبل حاليًا لإطلاق أحدث نسخة من نموذج هاتفها الذكي iPhone SE، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016، وحدثته بإطلاق خليفته العام الماضي، والذي يحمل أيضًا اسم iPhone SE.

هذه المرة، من المتوقع أن تطلق شركة أبل جهازين في تشكيلة iPhone SE، والتي تشمل iPhone SE القياسي بالإضافة إلى iPhone SE Plus، وقد تم تسريب مواصفات هاتف Plus المقبل.

ووفقًا للتقارير، سيأتي هاتف أبل iPhone SE Plus القادم بشاشة LCD مقاس 6.1 بوصة، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Apple A14 Bionic، وهي نفس الشريحة التي تدعم حاليًا تشكيلة iPhone 12، مع دعم اتصال G5.

كما يتضمن تصميم الهاتف زرا لاستشعار البصمة Touch ID، ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE Plus بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل، تدعم 6 من مؤثرات الإضاءة لتصوير portrait، كما تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مع دعم تقنية HDR الذكية.

ويعمل هاتف iPhone SE Plus بواسطة معالج A14، مع شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، لذا يمكن أن يدعم الهاتف مقاومة الماء عند عمق من 15 سم وحتى 1 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بثلاثة ألوان كلاسيكية، بما في ذلك الأسود والأحمر والأبيض، كما يتوقع أن ينطلق هاتف iPhone SE Plus باثنين من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بسعر 499 دولارًا، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 699 دولارًا.