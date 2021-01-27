الكشف عن موعد إطلاق هاتف شاومي “Redmi K40”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - منذ 60 دقيقة

في إطار سعي العلامة التجارية ”ريدمي“ التابعة لشركة ”شاومي“، إلى التركيز على قطاع ”الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة“، يبدو أنها ستتبع ذات المسار الذي تتبعه الشركة الأم، لكنها تبدو مرتبكة بعض الشيء بشأن قرارها.

وكشف رئيس ”ريدمي“ لي وبينغ، أنه تقرر إطلاق هاتف ”Redmi K40“ في الـ12 من شهر شباط/فبراير المُقبل، وسيكون متاحًا للشراء في إصدار دون شاحن.

ونُشرت المعلومات على حساب المسؤول التنفيذي على شبكة ”ويبو“ الصينية، مع صورة تظهر صندوقين لإصدارين من الهاتف، أحدهما صندوق سميك يتضمن الملحقات القياسية، الشاحن والحافظة وكل شيء، والآخر صندوق رفيع ربما يحتوي فقط على ”Redmi K40″، ودليل إرشادي.

وبحسب موقع ”Gizchina“، سيتمكن المستخدم من اختيار الإصدار الذي يريد، ولن يؤثر وجود الشاحن على سعر الجهاز، حيثُ تشير التكهنات في هذا السياق إلى أن الطراز الأساس للهاتف سيكون مزودًا بمعالج ”Snapdragon 870“ الجديد وبأسعار تبدأ من 355 دولارًا أمريكيًا.

فيما أكدت ”ريدمي“ أيضًا أنها تعمل على هاتف ذكي بمعالج ”Snapdragon 888″، ومن المتوقع أن يتضمن المعالج بهاتف ”Redmi K40 Pro“، ويمكن أن يبدأ بسعر 460 دولارًا أمريكيًا.

وفيما يتعلق بالكاميرات، سيكون للطراز الأساس كاميرا رئيسة بدقة 64 ميغابكسل، بينما سيحتوي طراز Pro على كاميرا 100 ميغابكسل، وتتنوع وحدة الكاميرا الخلفية بعدسات: فائقة الاتساع، وماكرو، وعمق، وربما تلسكوبية.