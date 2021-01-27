تلفاز ذكي من “غوغل” بميّزات ثورية ونظام تشغيل جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

من المتوقع أن تكشف شركة التقنية الأمريكية العملاقة ”غوغل“ قريبًا، عن تلفاز ذكي جديد، مزود بواجهة مستخدم متقدمة (UI) ونظام تشغيل جديد (OS).

ووفقًا لتقارير، سيكون تلفاز ”غوغل تي في“ الجديد بطريقة ما بديلًا عن تلفاز أندرويد الحالي، بنظام تشغيل أفضل بالإضافة إلى مواصفات متقدمة للغاية.

ومن المتوقع إطلاق التلفاز الذكي في الولايات المتحدة أولًا في آذار/مارس المقبل، ليصار بعد ذلك إلى إطلاقه في جميع أنحاء العالم؛ ما يعني أنه خلال الأوقات المقبلة، سيرى الناس إصدارًا أفضل من ”أندرويد تي في“.

ميزات هائلة

أهم شيء في التلفاز الجديد المقبل؛ أنه يمكن توصيله بسهولة بالأجهزة الأخرى مثل أجهزة التلفاز الذكية الأخرى وأجهزة الاستقبال الرقمية، بحسب ما ذكره موقع gizchina التقني.

وقال الموقع في تقرير له؛ إنه يمكن للمستخدم مشاهدة الفيلم أو العرض المفضل له بمساعدة الأمر الصوتي على تلفاز ”غوغل تي في“، إذ يساعد المستخدمين بشكل فعال على توفير وقتهم لأنهم لم يعودوا مضطرين لفتح كل التطبيقات للعثور على طلبهم بشكل منفصل.

وحاليًا، يمكن للمستخدمين مشاهدة العروض الموسيقية والاستماع إليها على منصات عديدة مثل ديزني بلس ونتفليكس ويوتيوب على غوغل تي في، كما يمكن انضمام المزيد من المنصات في المستقبل.

ولا يوجد ما يشير إلى الحديث عن سعر جهاز غوغل المقبل في الوقت الحالي، وليس هناك فكرة عن سعره المحتمل، لكن قد تحمل الأيام المقبلة بعض المعلومات في هذا الشأن.