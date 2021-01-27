تكنولوجيا: AMD تسجل زيادة كبيرة في الأرباح في الربع الأخير من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن تقريرها المالي للربع الرابع من 2020 الذي إستطاعت فيه عملاق تصنيع الرقاقات أن تحقق قفزة كبيرة في الأرباح تصل إلى مليارات الدولارات.

قدمت شركة AMD هذا العام إصداراتها من الرقاقات في كلاً من أجهزة PlayStation و Xbox، التي تنافس الرقاقات الفائقة التي تدعم أجهزة الحاسب المكتبي، والتي تنافس الآن Nvidia في آداء معالج الرسوميات، كما تستعد الشركة لإطلاق Ryzen 5000، مع كرت الشاشة الذي يرتكز على معمارية RDNA 2 لاحقاً هذا العام.

ولقد أعلنت AMD عن الأرباح التي إستطاعت أن تحققها الشركة خلال 2020 بشكل عام، وفي الربع الأخير من 2020 بشكل خاص، والتي تجاوزت نسبة الألف في المئة، حيث أشارت في تقريرها إلى أن الأرباح جاءت كالآتي:

حققت إيرادات في هذا الربع بقيمة 3.2 مليار دولار بزيادة بنسة 53% عن الربع السابق الذي سجلت فيه إيرادات 2.1 مليار دولار

أرباح بقيمة 1.78 مليار دولار خلال هذا الربع، أي بإرتفاع بنسبة 948% عن الربع السابق الذي سجلت فيه أرباح بقيمة 170 مليون دولار

إيرادات بقيمة 9.76 مليار دولار في العام الماضي، أي بإرتفاع بنسبة 45% مقارنة بعام 2019 الذي وصلت الإيرادات فيه إلى 6.7 مليار دولار.

أرباح بقيمة 2.49 مليار دولار في 2020 أي بإرتفاع بنسبة 630 % عن عام 2019 الذي وصلت الأرباح فيه إلى 341 مليون دولار.

ولقد أكدت AMD على أن الشركة إستطاعت أن تسجل رقم قياسي جديد، رغم التوقعات بتراجع الإيرادات خلال النصف الثاني من هذا العام نتيجة لوباء كورونا.

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