الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة غدًا الأربعاء، مع استمرر نشاط الرياح يومي الخميس والجمعة، مضيفا أن هناك تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة وانخفاضا في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن هناك رياحًا محملة بالأتربة وعلى مرضى الجيوب الأنفية الحذر من الأتربة في نشاط للرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحا أن هناك اضطرابا في الحركة الملاحية على السواحل الشمالية والغربية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الـ96 ساعة القادمة بداية من الأربعاء 27 يناير، وتنتهي السبت 30 يناير.

وأوضحت الخريطة وجود احتمالات لتساقط الأمطار ونشاط للرياح ومن المتوقع سقوط الأمطار مع يوم الأربعاء 27 يناير وحتى الجمعة 29 يناير بينما يشهد السبت نشاط لحركة الرياح.

الأربعاء 27 يناير



أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ونشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 28 يناير

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

الجمعة 29 يناير

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 30 يناير

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.