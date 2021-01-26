تكنولوجيا: تسريبات توضح مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3 وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip، والذي ينطلق خلال الفترة القادمة بعنوان Galaxy Z Flip 3 أو Galaxy Z Flip 5G.

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الإصدار القادم من هواتف Galaxy Z Flip، مع الموعد المتوقع لإطلاق هذا الإصدار وأيضاً السعر الذي ينطلق به لاحقاً للأسواق.

الموعد المتوقع للإعلان عن Galaxy Z Flip 3

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip 3 في حدث Galaxy S21 في الربع الأول من 2021، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip 3 في حدث منفصل خلال شهر أبريل، أو في حدث يعقد ما بين شهري يونيو ويوليو.

السعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip 3

انطلق إصدار العام الماضي من هواتف Galaxy Z Flip بسعر 1450 دولار تقريباً للأسواق، كما جاء هاتف Galaxy Z Flip 5G في شهر سبتمبر بمستوى تسعير مرتفع أيضاً، إلا أنه أقل من سلسلة هواتف Fold القابلة للطي.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 3 سيأتي بنفس مستوى التسعير هذا العام، أو قد تقدم سامسونج الهاتف بمستوى تسعير أقل، أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip 3 بسعر أعلى بقيمة 50 دولار من الإصدار السابق.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3

كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Z Flip 3 وهي كالآتي:

معدل تحديث 120Hz

شاشة LTPO بحجم 6.7 إنش، مع زجاج فائق النحافة

وزن وقياسات تحاكي هاتف Galaxy Z Flip

تحسينات في تصميم فواصل الشاشة

شاشة ثانوية بحجم 2 أو 3 إنش

زجاج Gorilla Glass Victus لحماية الجهة الخلفية

دعم تقنية Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.2

مكبرات صوتية ستريو

تقنية الشحن السريع بقدرة 25W

بطارية بقدرة 3700 mAh.

كاميرة Galaxy Z Flip 3

يأتي هاتف Galaxy Z Flip 3 بكاميرة ثلاثية تحاكي هاتف Z Fold 2، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج ترقية عن الإصدار الأول الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل.

المعالج في Galaxy Z Flip 3

تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 3 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888 ليدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تتوالى التسريبات حول هذا الإصدار لتقدم تفاصيل أكثر دقة حتى الإعلان الرسمي المرتقب.

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