شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات لمالكى هواتف أيفون 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مجموعة من المحاميين الداعمين للمستهلكين في أوروبا دعوى قضائية جديدة ضد شركة أبل، قائلين إن الشركة قامت عن قصد بإبطاء أجهزة أيفون القديمة في إيطاليا، حيث تم الإبلاغ عن الدعوى الجماعية المحتملة لأول مرة بواسطة موقع TechCrunch ، وهي تطلب 60 مليون يورو (حوالي 73 مليون دولار) كتعويض - أو حوالي 60 يورو لكل جهاز - لمالكي طرازات iPhone 6 و 6 Plus و 6S و 6S Plus المباعة في إيطاليا بين 2014 و 2020.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتقول Euroconsumers ، وهي منظمة مناصرة شاملة في الاتحاد الأوروبي تضم مؤسسة المستهلك الإيطالية ألترو كونسومو “Artloconsumo”، إن التعويض البالغ 60 يورو هو متوسط المبلغ الذي يدفعه المستهلكون لاستبدال بطاريات أجهزتهم.

وصرح Els Bruggeman مدير السياسة والتنفيذ في أورو كونسومرز قائلًا "يتوقع المستهلكون عند شرائهم الآيفون أن يحصلوا على منتجات ذات جودة مستدامة، لكن هذا لم يحدث للأسف مع سلسلة آيفون 6″، وأضاف " لم يتم الاحتيال على المستهلكين فحسب؛ بل أرغموا على مواجهة الإحباط والأذى المادي؛ الذي يعد أمرًا غير مسؤول أبدًا من وجة النظر البيئية”.

وفي نفس السياق كانت المنظمة قد رفعت زوج من الدعاوي القضائية ديسمبر الماضي بالنياية عن عضويها مؤسسة Test-Achats في بلجيكا و OCU في إسبانيا؛ كما في أشارت في بياني صحفي أنها بصدد رفع أربع دعاوي أخرى في البرتغال.

أما أبل فكان تبريرها كما دائمًا بالتأكيد على حرصها على إصدار منتجات بكفاءة عالية وعدم استغلال المستخدمين بأي شكل كان حيث قال المتحدث الرسمي للشركة في بريد إلكتروني موجهًا لموقع The Verge بهذا الصدد "لم نقم ولن نقوم أبدًا بأي إجراء متعمد لتقليص عمر أي من أجهزة أبل أو التقليل من تجربة المستخدم للدفع المستهلك للترقية".

وأضافت الشركة "هدفنا كان دائمًا هو خلق منتجات يحبها مستهلكينا؛ وجعل الآيفون يدوم أطول فترة ممكنة جرء مهم من ذلك".