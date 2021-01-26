تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن كاميرة Alpha 1 بمستشعر إطار كامل وسعر 6498 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني رسمياً عن كاميرة Alpha 1 المميزة بمستشعر إطار كامل بدون مرآة داخلية، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، والتي تتوفر في شهر مارس بسعر 6498 دولار.

تنطلق كاميرة Alpha 1 من سوني اليوم بمستشعر Exmor CMOS إطار كامل بدقة 50.1 ميجا بيكسل، كما تضم عدسات سوني E.

أيضاً تتميز كاميرة Alpha 1 بمعالج BIONZ XR، كما تدعم الكاميرة إلتقاط صور ثابتة عند 30 إطار لكل ثانية بتنسيق RAW، مع مصراع إلكتروني عند إستخدام الضبط التلقائي.

كما تدعم كاميرة Alpha 1 تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية عند 10 بت 4:2:0، أو بدقة 4K عند 120 أو 60 إطار لكل ثانية عند 10 بت 4:2:2، مع دعم ملف تعريف الألوان S-cinetone.

وتقدم سوني ميزة التركيز التلقائي في الوقت الفعلي في كاميرة Alpha 1، كما تأتي حساسية ISO بين 100-32000، كما تدعم نطاق أوسع في الصور الثابتة من 50-102400.

أيضاً تضم الكاميرة عدسات إلكترونية Quad-XGA OLED تدعم حتى 9.44 مليون نقطة، مع معدل تحديث 240 إطار لكل ثانية، كما تتميز بشاشة قابلة للإمالة، وتتوفر الكاميرة في شهر مارس بسعر 6498 دولار، أو بسعر 7300 يورو.

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