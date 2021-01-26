تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تصميم ومواصفات وسعر هاتف ابل القادم iPhone SE Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل إصدار ابل القادم من الهواتف المتوسطة iPhone SE Plus أو الذي يعرف بهاتف iPhone SE 2021.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتفها المتوسطة iPhone SE، ولقد كُشِف اليوم عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار عبر موقع SvetApple، حيث نشر الموقع صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم iPhone SE Plus، مع مواصفات الهاتف والسعر الذي يتوفر به في الأسواق لاحقاً.

وتشير الصور ثلاثية الأبعاد إلى أن ابل تستعد لإستبدال الإطار الكبير الذي تميز به الإصدار السابق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في iPhone SE Plus، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الحالي.

كما إستعرضت التسريبات مواصفات هاتف iPhone SE 2021 أو iPhone SE Plus وهي كالآتي:

شاشة OLED بحجم 5.4 إنش ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل

يضم مستشعر Touch ID للبصمة في زر التشغيل الرئيسي بنفس التجربة المميزة للجيل الرابع من جهاز iPad Air

كاميرة رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة

رقاقة معالج A14 Bionic

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام

سعة تخزين 64 و128 و256 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع وفقاً لما جاء في التسريبات أن ينطلق هاتف iPhone SE 2021 بالأسعار الآتية:

النموذج المميز بسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 499 دولار

النموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 549 دولار

النموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 649 دولار.

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