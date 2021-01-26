هيونداي تقدم روبوت خدمة العملاء عبر صالاتها للعرض

دبي - يزن راشد - في محاولة لتقديم المساعدة دون أي تفاعل بشري لا لزوم له، كشفت شركة هيونداي النقاب عن DAL-e، وهو روبوت خدمة العملاء الجديد الذي يتميز بالجمال والفعالية في الوقت نفسه.

وظهر روبوت خدمة العملاء الجديد للمرة الأولى في صالة عرض هيونداي في جنوب سيول في عملية تجريبية.

وتقول الشركة: إن جزءًا من الغرض من DAL-e هو استيعاب العملاء الذين يرغبون في تقليل الاتصال البشري أثناء جائحة فيروس كورونا.

ويمثل اسم الروبوت DAL-e اختصارًا لعبارة “أقودك واساعدك واربطك بتجربتك”، حيث إن الروبوت مجهز بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة لتقديم تجربة خدمة عملاء ودية.

ويحتوي على نظام التعرف على الوجه بالإضافة إلى نظام أساسي لفهم اللغة، مما يسمح له بالتواصل مع العملاء المحتملين.

ووفقًا لشركة هيونداي، فإن هذا يعني أن الروبوت يمكنه التعرف على دخول شخص ما إلى صالة العرض دون ارتداء القناع، ويمكنه بعد ذلك نصحه بارتداء القناع.

وتقول الشركة: إن الشكل البشري المتوسط الطول لروبوت DAL-e ينضح بجاذبية ترحيبية مع ميزات مادية عاطفية مقترنة بالحوار السلس.

ويمكن لروبوت DAL-e أيضًا التحرك، ومن المحتمل أن يرافق العملاء في جميع أنحاء صالة العرض، وذلك بفضل أربع عجلات متعددة الاتجاهات.

وتوجد شاشة تعمل باللمس أعلى رأسه حيث يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول مركبات معينة، ويمكن أيضًا للروبوت الاتصال لاسلكيًا بشاشة كبيرة في المكان، كما يمكنه أن يطلب من الزائرين التقاط صور السيلفي معه.

وقال (دونغ جين هيون) Dong Jin Hyun، نائب الرئيس ورئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي: DAL-e عبارة عن منصة خدمة من الجيل التالي يمكنها تقديم خدمات عملاء آلية في أي وقت.

وأضاف: من المتوقع أن يكون قادرًا على توصيل الرسائل المتسقة للعملاء بطريقة أكثر حميمية وشخصية من الروبوتات التقليدية، ومع التحديثات والتحسينات المستمرة، يوفر DAL-e تجارب جديدة وممتعة لعملائنا في بيئة خالية من الاتصال.

ويأتي الروبوت بوزن 80 كيلوجرام، ويعد أخف وزنًا مقارنةً بروبوتات خدمة العملاء الأخرى وروبوتات التوجيه في السوق.

وإذا نجحت العملية التجريبية، تأمل الشركة في نشر المزيد من روبوتات DAL-e في صالات عرض أخرى لهيونداي وكيا.