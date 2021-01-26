MicroDroid .. نسخة مجردة من أندرويد للأجهزة الافتراضية

دبي - يزن راشد - تطور شركة جوجل MicroDroid، الذي تقول الشركة: إنه صورة لينكس مبنية على نظام أندرويد، ووفقًا للوصف، يتم استخدامه في الأجهزة الافتراضية، وهو مصمم بصفته نسخة مجردة من الصورة العامة لنظام أندرويد GSI.

وتمثل الصورة العامة للنظام نسخة مجردة من أندرويد المفتوح المصدر، ويبدو أن MicroDroid قد تم تقليصها بشكل أكبر.

وقد يكون الهدف من هذا المشروع هو السماح بتشغيل إصدار بسيط من أندرويد فوق برنامج Hypervisor للسماح بإضفاء الطابع الافتراضي عبر تطبيق أندرويد الفردي بدلاً من توفير بيئة سطح المكتب الثانوية الكاملة.

ومن المحتمل أن يكون المشروع جزءًا من جهد جوجل الأكبر لتمكين المحاكاة الافتراضية عبر أجهزة أندرويد، وذلك في محاولة لتحسين الأمان.

وتعمل جوجل على جلب آلية المحاكاة الافتراضية لنواة لينكس المسماة KVM إلى أجهزة أندرويد العاملة بمعمارية ARM64.

ويُقال: إن تقديم دعم KVM يعني إلغاء امتياز التعليمات البرمجية للجهة الخارجية العامل في أحد مستويات الاستثناء ذات الامتيازات العالية في Armv8.

ويمكن بدلاً من ذلك تشغيل التعليمات البرمجية للجهة الخارجية، مثل: تلك الخاصة بإدارة الحقوق الرقمية والتشفير، في جهاز افتراضي بمستوى نظام التشغيل أندرويد نفسه.

ومن أجل إدارة هذه الأجهزة الافتراضية، تعمل جوجل على تكييف Chrome OS VMM، الذي يستخدم لتشغيل تطبيقات لينكس عبر Chrome OS، لنظام أندرويد.

وتستعد جوجل لتقديم Chrome OS VMM كجزء من حزمة APEX الجديدة المسماة Virtualization، كما تقدم في الوقت نفسه مشروع KVM لمعمارية ARM64 لنواة لينكس المشتقة من أندرويد.

ويبدو أن جوجل تريد تشغيل الأجهزة الافتراضية الصغيرة مع أندرويد من خلال MicroDroid، الذي يتطلب الحد الأدنى من المكونات من أجل التواصل مع مضيف أندرويد الأساسي.

ومن المحتمل أن يرتبط هذا الجهد بطبقة Type-1 Hypervisor الجديدة في Snapdragon 888، التي تقول الشركة: إنها تسمح بعزل البيانات بين التطبيقات وأنظمة التشغيل عبر الجهاز نفسه وكذلك التبديل الفوري بين أنظمة التشغيل المعزولة دون أي تراجع في الأداء.

ومن الممكن أيضًا أن يكون هذا مرتبطًا بجهود جوجل لتوسيع الفكرة وراء Chrome OS VMM إلى تطبيقات أندرويد كجزء من مشروع ARCVM المستمر للشركة.