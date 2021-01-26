Facebook News يصل إلى مستخدمي المملكة المتحدة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فيسبوك أنها تبدأ بطرح منتج Facebook News في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، مع الدفع للناشرين مقابل المحتوى.

ويمثل Facebook News قسمًا مخصصًا داخل تطبيق فيسبوك يعرض الأخبار المنسقة والشخصية من مئات المنشورات الوطنية والمحلية.

وتم إطلاق المنتج، الذي ينافس Apple News، في الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي، والمملكة المتحدة هي الدولة الثانية التي تحصل عليه.

وتزعم فيسبوك أن المنتج يقدم أخبارًا إعلامية وموثوقة وذات صلة للمستخدمين مع إبراز التقارير الأصلية والموثوقة حول الموضوعات الملحة.

وقال (جيسبر دوب) Jesper Doub، مدير الشراكات الإخبارية الأوروبية ضمن فيسبوك، في تدوينة اليوم الثلاثاء: هذه بداية لسلسلة من الاستثمارات الدولية في الأخبار.

وأضاف: المنتج عبارة عن استثمار متعدد السنوات يضع الصحافة الأصلية أمام جماهير جديدة بالإضافة إلى تزويد الناشرين بالمزيد من فرص الإعلان والاشتراك لبناء أعمال مستدامة للمستقبل.

وكانت فيسبوك أعلنت عن عزمها إطلاق Facebook News في المملكة المتحدة في شهر نوفمبر، وقالت: إن المنتج يعرض المحتوى من شركاء الإعلام، بما في ذلك Conde Nast و Hearst و The Economist و Guardian Media Group.

وأعلنت فيسبوك اليوم الثلاثاء أنها أضافت الآن Channel 4 News و Daily Mail Group و DC Thomson و Financial Times و Sky News و Telegraph Media Group إلى قائمة الشركاء.

ويمكن عرض بعض المحتوى الذي يكون عادةً محميًا بنظام الاشتراك المدفوع مجانًا عبر Facebook News، الذي من المتوقع إطلاقه في المزيد من البلدان هذا العام.

وقال دوب: نستمر في التعلم والاستماع وتحسين Facebook News أثناء الانتشار في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي أسواق أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حيث نجري مفاوضات نشطة مع الشركاء.

وتتعرض شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل: فيسبوك وجوجل، لضغوط متزايدة من أجل الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إن الشركة تدفع لمنشورات بريطانية معينة لعرض محتواها في Facebook News، لكنه لم يكشف عن المبلغ.

وذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق أن بعض الناشرين يتوقعون أن تبلغ هذه المدفوعات ملايين الجنيهات الاسترلينية سنويًا.

وأضاف: ندفع لبعض الناشرين مقابل المشاركة، ونحن ندفع مقابل المحتوى غير الموجود عبر المنصة من أجل تحقيق مجموعة متنوعة من التغطية عبر مجموعة من المجالات المواضيعية.