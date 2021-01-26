شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلق "لوحة تحكم احترافية" للشركات وصانعى المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل انستجرام على ميزة جديدة لأصحاب الأعمال وصانعي المحتوى، حيث يضيف التطبيق ميزة "لوحة تحكم احترافية" جديدة تجمع جميع أدوات العمل الخاصة بالتطبيق في مساحة مخصصة في التطبيق.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن لوحة التحكم الجديدة مخصصة لأي شخص يستخدم انستجرام بشكل احترافي ومتاح للمبدعين وحسابات الأعمال، وقد يرى منشئو المحتوى اختصارات لشراكات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية وميزات أخرى لتحقيق الدخل، بينما يمكن للمطعم أو صاحب المتجر تتبع إعلاناتهم أو إعداد ميزات التسوق.

وستعرض لوحة التحكم أيضًا تحليلات الحساب والارتباط بالبرامج التعليمية والمقالات المفيدة الأخرى.

لكن هذه الميزات ليست جديدة تمامًا على تطبيق انستجرام، ولكنها المرة الأولى التي تركز فيها الشركة على جميع أدوات أعمالها في مكان واحد، ويسلط التحديث الضوء أيضًا على الأهمية المتزايدة لـ انستجرام للشركات والمؤثرين على حد سواء.

وكثف Facebook مؤخرًا جهوده لتلبية احتياجات مستخدمي انستجرام الذين تعتمد أعمالهم على النظام الأساسي، مضيفًا ميزات التسوق إلى كل قسم تقريبًا من تطبيقه، وبالنسبة للمبدعين، قدمت إعلانات تجارية لمقاطع فيديو IGTV وغيرها من ميزات تحقيق الدخل التي طال انتظارها.

وواجه انستجرام ضغوطًا متزايدة لمساعدة مستخدميه الأكثر شهرة على كسب المال، حيث أصبح لدى المبدعين المزيد والمزيد من المنصات التي يمكنهم الرجوع إليها، وقد أطلقت TikTok صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار لدفع رواتب نجومها الصيف الماضي، وبدأت Snapchat مؤخرًا حملة قوية لدفع المستخدمين مقابل مقاطع الفيديو الشهيرة عبر ميزة Spotlight الجديدة.