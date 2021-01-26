شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يبيعون أرقام هواتف مستخدمى فيس بوك.. والشركة ترد: ثغرة قديمة تم إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع Motherboard التقنى، أن أحد مستخدمي منتدى الجرائم الإلكترونية يبيع حق الوصول إلى قاعدة بيانات لأرقام الهواتف الخاصة بمستخدمي فيس بوك، ويسمح للعملاء بسهولة بالبحث عن هذه الأرقام باستخدام روبوت للدردشة الكتابية ضمن منصة تيليجرام.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من أن البيانات قديمة وتعود إلى عدة سنوات، إلا أنها لا تزال تمثل خطرًا على الأمن السيبراني والخصوصية لأولئك الذين قد يتم الكشف عن أرقام هواتفهم - حيث يقول الشخص الذي يعلن عن الخدمة: إن لديه بيانات عن 500 مليون مستخدم، فيما أخبر فيس بوك موقع Motherboard أن البيانات تتعلق بثغرة أمنية قامت الشركة بإصلاحها في أغسطس 2019.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة الأمن السيبراني Hudson Rock ، والذي نبه Motherboard لأول مرة عن "البوت": "إنه لأمر مقلق للغاية أن يتم بيع قاعدة بيانات بهذا الحجم في مجتمعات الجرائم الإلكترونية ، فهي تضر بخصوصياتنا بشدة وستُستخدم بالتأكيد في عمليات الاحتيال وغيرها من الأنشطة الاحتيالية من قِبل جهات فاعلة سيئة".

ومع وجود العديد من قواعد البيانات، يلزم قدر من المهارة الفنية للعثور على أي بيانات مفيدة، وغالبًا ما يجب أن يكون هناك تفاعل بين الشخص الذي يمتلك قاعدة البيانات والشخص الذي يحاول الحصول على المعلومات منها، وذلك لأن مالك قاعدة البيانات لن يمنح شخصًا آخر كل تلك البيانات القيمة.

ويحل روبوت الدردشة الكتابية ضمن منصة تيليجرام هاتين المشكلتين، بحيث يسمح لشخص ما بالعثور على رقم هاتف شخص محدد إذا كان لديه معرف عبر فيسبوك، كما يعثر على معرف مستخدم فيسبوك إذا كان لديه رقم هاتف شخص ما، كما يتيح الروبوت للمستخدمين إدخال رقم هاتف لتلقي معرف فيسبوك الخاص بالمستخدم المقابل، أو العكس بالعكس.

ويتم تنقيح النتائج الأولية من الروبوت، لكن يمكن للمستخدمين شراء أرصدة للكشف عن رقم الهاتف الكامل، ويكلف الرصيد الواحد 20 دولار، وهناك أيضًا أسعار مجمعة متاحة، حيث يبيع الشخص 10000 نقطة رصيد مقابل 5000 دولار، وذلك وفقًا لتقرير Motherboard.

ويدعي الروبوت أنه يحتوي على معلومات حول مستخدمي فيسبوك من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا و 15 دولة أخرى، وقد قامت Motherboard باختبار الروبوت وأكدت أنها تحتوي على رقم الهاتف الحقيقي لمستخدم فيس بوك الذي يحاول الحفاظ على خصوصية هذا الرقم.

في عام 2019 ، وجد الباحثون أنه من الممكن جمع أرقام هواتف مستخدمي فيس بوك بشكل جماعي، وقد حصل Gal على عينة من بيانات الروبوت وقدمها إلى Motherboard، عندما قامت Motherboard بمشاركة تلك العينة مع فيس بوك حتى تتمكن الشركة من التعليق، قال فيس بوك إن البيانات تحتوي على معرّفات فيس بوك التي تم إنشاؤها قبل إصلاح فيس بوك لثغرة الاتصال، و قال فيس بوك إنه اختبر أيضًا الروبوت نفسه مقابل البيانات الأحدث، وأن الروبوت لم يُرجع أي نتائج.