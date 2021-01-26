شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Birdwatch" الجديدة من تويتر؟ .. وفيما تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تويتر مؤخرا عن ميزة تعرف بـ "Birdwatch" والتى تجعل المستخدمين يبلغون عن التغريدات التي يعتقدون أنها مضللة ويكتبون ملاحظات حولها، وقالت شبكة تويتر:" إن المشروع يُعرض في البداية في الولايات المتحدة".

برنامج Birdwatch

يهدف هذا البرنامج إلى معالجة المعلومات الخطأ عبر المنصة من خلال السماح للمستخدمين بالتحقق من صحة التغريدات، ويمكن للمستخدمين في البرنامج التجريبي، الذى يشمل نحو 1000 مستخدم في الولايات المتحدة فقط، إضافة ملاحظات إلى التغريدات لتوفير السياق.

كما يمكن للمستخدمين في الوقت الحالى كتابة ملاحظات عبر التغريدات الفردية، لكن الملاحظات لن تكون مرئية للعامة عبر تويتر نفسه، فقط عبر موقع Birdwatch العام، ويمكن للمستخدمين التجريبيين أيضًا تقييم الملاحظات المقدمة من المشاركين الآخرين في البرنامج هناك.

يذكر أن تويتر كشفت للمرة الأولى أنها كانت تعمل على Birdwatch في العام الماضي، لكن لم يكن من المتوقع إطلاق البرنامج قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومثل معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، تصارع تويتر مع انتشار المعلومات المضللة والدعاية عبر منصتها.

واتخذت الشركة خطوات لمحاولة مكافحة التضليل الانتخابي أثناء الحملة الرئاسية الأمريكية وبعدها من خلال تصنيف التغريدات بأنها معلومات خطأ أو مضللة حول الانتخابات، وتوضح تويتر أنها أجرت مقابلات مع أكثر من 100 شخص من مختلف الأطياف السياسية، الذين أخبروا الشركة أن ملاحظات Birdwatch توفر سياقًا مفيدًا لفهم التغريدات بشكل أفضل.