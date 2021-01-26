شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلق حساب المؤيد المخلص لترامب نهائيا بسبب معلومات مضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر، إنها علقت حساب رئيس My Pillow مايك ليندل، بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتكررة لسياسة الشركة بشأن التضليل الانتخابي.

وليندل المؤيد المخلص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قام بتمويل حركات الاحتجاج بعد الانتخابات في محاولة لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات وفقا لما نقلته رويترز.

واستخدم ليندل حسابه الشخصي على Twitter ، الذي كان لديه ما يقرب من نصف مليون متابع قبل تعليقه، وحساب الشركة لنشر ادعاءات عن تزوير الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المحاكم مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها، حتى مع استمرار ترامب وأنصاره في الادعاء الكاذب بوجود تزوير في التصويت.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن ليندل انتهك مرارًا سياسة النزاهة المدنية للشركة، وتم إيقافه بسبب ذلك.

كان تويتر قد أوقف ترامب بشكل دائم من منصته في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعد تعليق Lindell السياسي والإعلانات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة My Pillow ، عنصرًا أساسيًا في وسائل الإعلام المحافظة.

ووصف ليندل نفسه بأنه مدمن كوكايين سابق ومدمن على الكحول يقول إنه وجد الرصانة من خلال المسيحية، وساعد في رعاية جولة حافلة ترامب لمدة أسبوعين في مارس وانتهت في واشنطن في 14 ديسمبر وتحدث في خمس محطات.

وقال لرويترز قبل أسبوعين إنه لم يساعد في تمويل الرحلات اللاحقة للترويج لتجمع السادس من يناير الذي تحول إلى أعمال شغب مع اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي.

لكن أعمال الشغب في الكابيتول التي خلفت خمسة قتلى، لم تغير وجهات نظره بشأن خوض الانتخابات.

وقال ليندل لرويترز حينها "لن أترك الاحتيال يذهب."

لم ترد My Pillow على طلب رويترز للتعليق على تعليق Twitter لحساب Lindell.