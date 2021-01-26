شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج تجريبى يمكن مستخدمى تويتر من الإبلاغ عن التغريدات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر، إنها أطلقت برنامجًا تجريبيًا يجعل المستخدمين يبلغون عن تغريدات يعتقدون أنها مضللة ويكتبون ملاحظات لتوفير السياق.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة هنا، إن المشروع، المسمى Birdwatch ، يُعرض في البداية في الولايات المتحدة.

وتعرض موقع تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لضغوط لمكافحة المعلومات المضللة على منصاتها.

وبدأ Twitter العام الماضي في إضافة ملصقات وتحذيرات حول المعلومات الخاطئة على الموقع، بما في ذلك حول جائحة COVID-19 والانتخابات الأمريكية.

وBirdwatch موجود في قسم منفصل من Twitter twitter.com/i/birdwatch ، وسيكتب المشاركون التجريبيون فقط ، الذين يتقدمون للمشاركة في البرنامج ، منشورات تحدد المعلومات المضللة وتدحضها.

ولن تكون ملاحظاتهم مرئية في البداية على Twitter للمستخدمين خارج المجموعة التجريبية ولكن ستكون مرئية على موقع Birdwatch.

قالت تويتر إنها تتوقع في النهاية أن يكون لديها ما بين 1000 و 100000 مراقب من الذين يتم قبولهم.

وقال نائب رئيس المنتج كيث كولمان في منشور المدونة: "في النهاية نهدف إلى جعل الملاحظات مرئية مباشرة على التغريدات لجمهور تويتر العالمي، عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوعة من المساهمين".

ويمكن للمشاركين التجريبيين تقييم فائدة الملاحظات من المساهمين الآخرين.

وقال كولمان: "نحن نعلم أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه بناء نظام يحركه المجتمع مثل هذا - بدءًا من جعله مقاومًا لمحاولات التلاعب إلى ضمان عدم هيمنته بأغلبية بسيطة أو أنه متحيز بناءً على توزيع المساهمين" مشاركة المدونة.