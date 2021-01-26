شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليكوم إيطاليا تستعين بمسئول تنفيذى سابق فى جوجل لتشغيل وحدة السحاب الجديدة لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت شركة تليكوم إيطاليا Telecom Italia المدير التنفيذى السابق لشركة جوجل كارلو دي أسارو بيوندو، فى منصب الرئيس التنفيذى لوحدة السحاب Noovle التي تم إنشاؤها حديثًا.

ويُعد إنشاء الشركة الجديدة جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز وتنويع إيراداتها، وتوفير الخدمات للشركات والمكاتب التي تسيطر عليها الدولة والتي تسعى إلى تحسين وصولها الرقمى.

وانضم D’Asaro Biondo ، الذي كان رئيس Google للشراكات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى الشركة الإيطالية، بعد أن أبرمت TIM صفقة مع عملاق التكنولوجيا لتوسيع أعمالها السحابية في البلاد.

وقالت TIM إن Noovle ، التي تستهدف عائدات بقيمة مليار يورو بحلول عام 2024، ستشغل شبكة من 17 مركزًا للبيانات في جميع أنحاء البلاد وستكون مسؤولة عن بناء ستة مرافق جديدة لمراكز البيانات من الدرجة الأولى.