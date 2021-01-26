لقيادة مشروع غامض جديد … آبل تستعين برئيس الأجهزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - يشهد فريق الأجهزة في شركة آبل التغيير الأكبر له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث ينتقل (دان ريتشيو) Dan Riccio – الذي شغل منصب نائب رئيس الشركة الأول لهندسة الأجهزة منذ عام 2012 – إلى منصب جديد في الشركة.

ويتم استبداله بصفته مهندس الأجهزة الرئيسي في آبل بواسطة (جون ترنوس) John Ternus، الذي قاد فريق الأجهزة لتصميم iPhone 12 و iPhone 12 Pro، بالإضافة إلى العمل على شرائح Apple M1.

يشغل ترنوس منصب نائب رئيس هندسة الأجهزة في آبل منذ عام 2013.

ويعد دور نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل دورًا رئيسيًا، فالمنصب يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي، (تيم كوك) Tim Cook، وهو مسؤول عن قيادة فرق هندسة ماك وآيفون وآيباد وآيبود.

ويصبح ترنوس الآن مسؤولاً عن جهود الأجهزة في الشركة، بالطريقة نفسها التي يدير بها (كريج فيديريغي) Craig Federighi – نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل – تطوير iOS و macOS.

ولن يترك ريتشيو شركة آبل، بل سيعمل على مشروع جديد غير محدد للشركة، ويقدم تقاريره مباشرة إلى كوك.

ونادرًا ما تناقش آبل المنتجات المستقبلية، لكن كانت عملاقة التكنولوجيا تعمل في السنوات الأخيرة على السيارات الكهربائية بالإضافة إلى الواقع الافتراضي ونظارات الواقع المعزز.

ويوضح ريتشيو في إعلان آبل: أتطلع بعد ذلك إلى فعل ما أحبه أكثر – تركيز كل وقتي وطاقي في آبل على ابتكار شيء جديد ورائع وأستطيع أن أكون أكثر حماسًا بشأنه.

وفي حال بدت هذه العبارات مألوفة، فذلك لأنها تقريبًا الوصف نفسه الذي قدمته شركة آبل لسلف ريتشيو، (بوب مانسفيلد) Bob Mansfield، عندما تنحى عن منصب نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في عام 2012.

ومثل ريتشيو، انتقل مانسفيلد إلى العمل في المشاريع المستقبلية في منصب وظيفي غير مسمى، ويرسل تقاريره مباشرةً إلى كوك.

وقالت وكالة بلومبرغ حينها: إن مانسفيلد قاد فريق آبل للسيارات الذاتية القيادة حتى شهر ديسمبر 2020، عندما تقاعد مانسفيلد تمامًا من آبل.

ويقود طموحات آبل المستقبلية في مجال السيارات حاليًا (جون جياناندريا) John Giannandrea، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، وبعد رحيل مانسفيلد، يبدو أن هناك وظيفة شاغرة لشغل منصب كبير مهندسي الأجهزة في هذا المشروع.

وتعد خطوة ريتشيو بمثابة التغيير الأحدث في فريق القيادة التنفيذية لشركة آبل في السنوات الأخيرة، بعد مصمم المنتجات (جوني إيف) Jony Ive، الذي استقال في شهر نوفمبر 2019، و (فيل شيلر) Phil Schiller، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في آبل، الذي حل محله (جريج جوسوياك) Greg Joswiak في عام 2020 حيث عاد شيلر إلى التركيز على تشغيل App Store و Apple Events.