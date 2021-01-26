تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy XCover 5 المرتقب من سامسونج في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف عن إصدار سامسونج القادم Galaxy XCover 5 في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً لإطلاق المرتقب للهاتف.

تخطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Galaxy XCover المميزة بالتصميم القوي مع عدة معايير للمقاومة، حيث ينطلق الهاتف القادم بعنوان Galaxy XCover 5.

ولقد ظهر هاتف Galaxy XCover 5 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-G525F، كما كشفت التسريبات عن أن الهاتف قد سجل 182 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1148 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة،

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Galaxy XCover 5 رقاقة معالج Exynos 850 من سامسونج، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

من جانب أخر تقدم سامسونج هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يحاكي هاتف Galaxy XCover 5 المميزات التي تقدم من سامسونج في هذه السلسلة، والتي تستهدف بشكل رئيسي دعم المستخدم بأعلى معايير المقاومة على مستوى المعايير العسكرية، ليدعم الهاتف مقاومة الصدمات والظروف المناخية المختلفة.

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