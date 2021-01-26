تكنولوجيا: Oppo تخطط لدعم هاتف FIND X3 بتقنية كاميرة أسفل الشاشة متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Oppo خلال الربع الأول من هذا العام هاتف FIND X3، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار سيضم تقنية كاميرة أسفل الشاشة أكثر تطوراً.

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير تقنية الجيل القادم من الهواتف الذكية، وتتجه الكثير من الشركات مؤخراً لتطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة لتقدم أفضل آداء وجودة أعلى في التصوير من التقنية المطروحة الآن.

وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات المطورة لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث إستعرضت خلال 2019 النموذج الأول لهاتف مميز بهذه التقنية خلال فعاليات MWC التي أقيمت في شنغهاي، حيث تأتي الكاميرة في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، كما ينفصل هذا الجزء عن الشاشة عند إلتقاط الصور أو فتح الهاتف، إلا أنه يتكامل في عرض المحتوى، ويدعم خاصية اللمس.

كما تشير التوقعات إلى أن Oppo قد إنتهت من تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة التي تقدم في Find X3، ولقد أشار Chen Mingyong الرئيس التنفيذي لشركة Oppo في تصريحات سابقة إلى أن هاتف Find X3 سيكون أحد الهواتف الرائدة في الفئة المميزة للعشر سنوات القادمة.

أيضاً أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف OPPO Find X3 ينطلق في الربع الأول برقاقة معالج Snapdragon 888، مع معدل تحديث مرتفع في الشاشة، ودقة 3K بلس، كما يأتي الهاتف بنظام إدارة كامل للألوان والذي يقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

كما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع عدسات فائقة الإتساع، ومستشعر مخصص من سوني لإنتاج صور بأعلى جودة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب خلال هذا الربع.

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